Rivoluzione Napoli, cambio in società: il comunicato ufficiale

Oltre che in campo, il Napoli si rivoluziona anche fuori con un cambio in società, con il club azzurro che ha ufficializzato la cosa con un comunicato.

Quest’anno è il cosidetto anno zero per il Napoli, con la società azzurra che ha deciso di cambiare volto dopo l’ultima stagione terminata senza aver vinto alcun titolo. Gli azzurri hanno effettuato tanti acquisti e molte cessioni, puntando molto di più sui giovani e sullo scouting, con l’arrivo di giocatori come Kvaratskhelia e Kim Min Jae che hanno certificato questa scelta di mercato.

I risultati di questa rivoluzione subito si sono visti ed ora il Napoli è primo in classifica in Serie A a +6 sul Milan secondo in classifica, è qualificato agli ottavi di Champions League da primo nel girone dove ha surclassato squadre come Liverpool e Ajax e gioca un calcio che viene invidiato anche da alcuni dei migliori club in Europa. Ma il club azzurro non vuole fermarsi solo al campo ed ha deciso di rivoluzionarsi anche in società con un cambio importante.

Versiero nuovo responsabile dei processi amministrativi: il comunicato del Napoli

Una società calcistica per essere forte ed acquisire importanza a livello europeo non deve avere solo una squadra forte capace di ottenere risultati importanti, ma deve anche avere anche uno staff ed una dirigenza all’avanguardia. Il Napoli ha dato il via alla rivoluzione in estate cominciando dal campo ed ora gli azzurri sono pronti a passare al prossimo step, cercando di migliorare la propria immagine anche all’interno.

E’ per questo motivo che oggi, tramite un breve comunicato ufficiale pubblicato sul proprio profilo Twitter, il Napoli ha annunciato che Fabrizio Versiero è divenuto il nuovo responsabile dei processi amministrativi. Il club azzurro ha spiegato che Versiero ha preso il posto di Antonio Saracino, sottolineando come il primo abbia una “consolidata esperienza nel settore della consulenza e della revisione che ha svolto prevalentemente presso una delle “big four”.

La SSCN comunica che Fabrizio Versiero è il nuovo Responsabile dei processi amministrativi, figura in passato ricoperta da Antonio Saracino. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 6, 2022

Versiero è il secondo acquisto a livello societario per il Napoli che lo scorso aprile aveva già inserito nella propria società una figura professionale di grande caratura come Tommaso Bianchini, divenuto il nuovo Chief International Development Officer azzurro. E come per Bianchini, anche quello di Versiero è un ingresso importante nella società azzurra che fa capire bene come voglia crescere anche dal punto di vista manageriale.

Come ha scritto sul suo profilo Linkedin, infatti, Versiero vanta “competenze significative nell’ambito dell’analisi di bilancio, del project management, dell’organizzazione aziendale, della finanza e della fiscalità d’impresa” e si occupa anche di “di forensic accounting sia nell’ambito “prevention”, mediante l’adozione di modelli organizzativi in grado di prevenire le situazioni impreviste (crisi d’impresa, contenziosi, frodi), che nell’ambito “detection”, con la predisposizione di note di consulenza tecnica d’ufficio o di parte”. Alle spalle Versiero ha un ampia esperienza ed il Napoli ha deciso di puntare su di lui essendo ben cosciente che una figura come la sua farà senz’altro la differenza in società.