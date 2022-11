Kim Min-Jae ha impressionato tutti: ecco cosa ha fatto per convincere Giuntoli

Così Kim Min-Jae è riuscito a stregare il Napoli e convincere De Laurentiis: nessuno conosceva la sua qualità.

A seguito dell’addio di Kalidou Koulibaly, il Napoli è dovuto intervenire immediatamente sul mercato per acquistare un difensore centrale. Erano tanti i nomi che circolavano attorno all’orbita azzurra, ma solo Kim Min-Jae ha convinto a pieno la società e Luciano Spalletti.

La trattativa per il sudcoreano non è stata affatto semplice. Lo stesso De Laurentiis confermò in ritiro che l’entourage del calciatore avrebbe voluto che il Napoli pagasse alcune tasse, che in realtà avrebbe dovuto pagare l’atleta.

In pochi erano a conoscenza delle potenzialità di Kim Min-Jae, acquistato dal Fenerbahce nell’estate del 2021 dal campionato cinese. Eppure, c’è una qualità che ha impressionato Giuntoli e che in pochi avrebbero potuto immaginare possedesse.

La caratteristica di Kim che ha stregato Giuntoli

Il direttore sportivo del Napoli è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Atalanta e ha parlato del fenomenale acquisto del centrale asiatico. Durante l’intervista, Giuntoli ha fatto il punto sulla competitività della rosa e su come sia stato utile acquistare giocatori che si giochino continuamente il posto da titolare.

Inoltre, il ds azzurro ha svelato un retroscena sull’acquisto di Min-Jae e la caratteristica che l’ha colpito, prima di procedere all’operazione: “Mi ha colpito la sua grande attenzione, non perde mai la concentrazione. L’abbiamo acquistato per questa ragione. Ha grande applicazione e grande velocità, siamo andati su di lui decisi“. E così, Giuntoli ha sbarazzato la concorrenza sul giocatore. Per blindarlo, il Napoli ha applicato una clausola sul suo cartellino.

La verità sulla clausola di Kim Min-Jae

Aurelio De Laurentiis si è fidato subito dei suoi osservatori e collaboratori a tal punto di accettare di porre una clausola rescissoria nel contratto di Kim Min-Jae. Il difensore sudcoreano è stato acquistato per circa 20 milioni dal Fenerbahce. Una cifra che, viste le prestazioni offerte in pochi mesi dallo sbarco in Serie A, potrebbe considerarsi anche bassa.

Così, se nella prossima estate i club stranieri volessero acquistare il cartellino di Min-Jae, dovranno sborsare 45 milioni di euro. Tuttavia, la clausola varrà per soli 15 giorni, poiché la società si riserva la possibilità di valutare le offerte e le eventuali sostituzioni per le partenze dei calciatori. Per le società italiane, invece, non ci sono clausole. Ma sembra davvero difficile che già dalla prossima estate Kim possa lasciare la maglia azzurra.