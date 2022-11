Vieri e Spalletti, la rivelazione inaspettata: ecco cosa faceva venti anni fa

L’ex attaccante Bobo Vieri ha fatto una rivelazione inaspettata sul passato dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

Il Napoli in questa prima parte di stagione sta facendo delle cose davvero straordinarie. Gli azzurri sono primi in classifica in Serie A dove sono ancora imbattuti con 11 vittorie e 2 pareggi, mentre in Europa sono agli ottavi di Champions League dove se la vedranno contro l’Eintracht Francoforte.

I partenopei non hanno mostrato punti deboli fin qui ed i tifosi stanno iniziando a pensare che questo possa essere l’anno giusto per la vittoria dello scudetto. Se il Napoli sta facendo così bene, il merito è di Luciano Spalletti che è riuscito a trasformare la squadra e a farla esprimere un grandissimo calcio. Riguardo al tecnico toscano si è espresso l’ex attaccante Bobo Vieri che ha anche fatto una rivelazione inaspettata sul passato dell’allenatore azzurro.

Vieri esalta Spalletti: “Era il numero uno anche vent’anni fa!”

Nel corso della puntata di Bobo TV andata in onda lo scorso 4 Novembre si è parlato in maniera approfondita degli allenatori più bravi di Europa. Sulla questione si è espresso anche il padrone di casa della live ovvero l’ex attaccante Bobo Vieri che non ha nascosto la sua preferenza verso due allenatori: Antonio Conte, ex Juventus ed Inter oggi al Tottenham, e Luciano Spalletti.

Su Conte, Vieri ha dichiarato che se fosse un presidente lo prenderebbe al volo per non farselo scappare, chiedendo subito un incontro. Per Spalletti, invece, l’ex attaccante si è dilungato molto, andando in difesa del tecnico toscano e rivelando anche un aneddoto particolare sul passato dell’attuale allenatore del Napoli: “Mio fratello Max mi ha raccontato che quando lo allenava all’Ancona era già il numero uno. E mio fratello me lo ha detto venticinque anni fa non da tre giorni dopo che sta facendo questo lavoro incredibile a Napoli” ha raccontato l’ex bomber esaltando il lavoro dell’allenatore azzurro.

A Spalletti è sempre stato rimproverato di non aver mai vinto nulla in Italia, ma Vieri ha preso le difese dell’allenatore toscano, affermando come in Italia ha sempre vinto solo una tra Juventus, Inter e Milan e sottolineando come quindi ciò non significhi nulla. Vieri ha poi speso parole di elogio per Spalletti per la sua carriera: “Se alleni quelle tre squadre hai più probabilità. Il Napoli ha vinto due scudetti ma solo con Maradona. Poi Spalletti è andato in Russia ed ha vinto. Se lo metti al City o al Liverpool vince lo stesso” – ha affermato sicuro – “A Roma vi ricordo che è durissima vincere. Lui è un allenatore che cambia le squadre e migliora tutti i calciatori”, ha poi chiosato.

il campionato è ancora all’inizio e sono passate solamente tredici giornate, con il percorso che è molto lungo. Il Napoli, tuttavia, non può più nascondersi anche perché al di là di come andranno le restanti partite arriverà alla sosta per il Mondiale da primo in classifica. Spalletti spera che questo posso finalmente essere l’anno buono per vincere in Italia e zittire finalmente tutti coloro che lo hanno definito un perdente di lusso.