Ibrahimovic, il racconto shock dell’ex compagno spiazza: “La ammazzo sul serio”

Sin dagli albori della sua carriera a Zlatan Ibrahimovic non è mai mancata la personalità. Un aneddoto raccontato da uno dei suoi compagni ha lasciato tutti senza fiato: parole fortissime del grande campione rossonero.

Ibra ha mostrato il suo forte carattere sin dai tempi dell’Ajax, passando per le sue avventure in Italia, Spagna, Inghilterra e Stati Uniti.

Un aneddoto venuto fuori quasi per caso conferma quanto si dice nei confronti di Ibrahimovic.

Ibra scalpita per tornare in campo: il Milan ha bisogno di lui, ecco le sue attuali condizioni

Nonostante non calchi i campi da gioco ormai da qualche mese, Zlatan Ibrahimovic non smette di far parlare di sé. Lo svedese, infatti, è fermo ai box dal termine della scorsa stagione per un problema al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo ha costretto ad operarsi subito dopo essersi cucito il tricolore sul petto. Lui stesso aveva spiegato il motivo delle tante assenze e delle difficoltà patite nella parte finale della scorsa stagione confermando di aver giocato praticamente senza legamento crociato anteriore.

Questo incessante dolore ha causato anche problemi nella vita fuori dal campo a Ibra con una difficoltà sempre più grande anche a riuscire a dormire. L’operazione è andata a buon fine e, se i tempi della tabella di marcia fossero rispettati, al rientro dalla sosta per i mondiali il Milan potrebbe ritrovare in campo il suo giocatore di maggior carisma.

Personalità da vendere: l’aneddoto su Ibrahimovic lascia senza parole

Proprio il carisma, oltre alla smisurata classe, hanno da sempre contraddistinto la carriera di Zlatan. Impossibile dimenticare le risse contro avversari ma anche contro i compagni o le parole taglienti nei confronti di Guardiola. Di recente è emerso un ulteriore aneddoto che raffigura alla perfezione la personalità di Ibrahimovic. A raccontarlo è stato Joao Pedro Almeida Machado, ex compagno dello svedese al Los Angeles Galaxy.

Joao Pedro racconta nella sua intervista a Record come Ibra abbia reagito ad una sconfitta della sua squadra maturata partendo da una situazione di vantaggio. Ecco il racconto del centrocampista: “Giocavamo fuori casa contro gli Houston Dynamo. Siamo andati in vantaggio per 1-0, poi siamo finiti sul 2-2 e negli ultimi minuti ci hanno fatto il 3-2. E a fine partita, Zlatan ci ha fatti neri. Ci dice: guardate, se siete venuti qui per andare in spiaggia e passeggiare per Hollywood ditemelo, ma ditemelo adesso. Io ho 300 milioni nel mio conto in banca e possiedo un’isola, non ho bisogno di tutto questo. E la prima persona che parla la ammazzo, la ammazzo sul serio“.