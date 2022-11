Napoli, offerta monstre per la stella azzurra: la risposta della società

Il Napoli ha ricevuto una super offerta da parte di club estero per un giocatore della squadra guidata da Luciano Spalletti.

Nonostante la rivoluzione della scorsa estate, il Napoli ha avuto un inizio di stagione impressionante. Il team partenopeo, infatti, ha visto vedere andare via calciatori del calibro come Lorenzo Insigne, Dries Mertens, David Ospina, Fabian Ruiz, Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly ed è stato comunque autore sia di un grandissimo campionato che di una grandissima fase a gironi della Champions League.

In Serie A, infatti, il Napoli ha avuto un ottimo rullino di marcia, mentre nella massima competizione per club ha raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale come primo nel girone. Gli uomini di Luciano Spalletti, di fatto, hanno dominato il proprio girone, visto che hanno vinto le prime cinque partite con dei risultati roboanti: dal 4-1 al Liverpool, passando per le due gare contro i Rangers, ai 10 gol segnati all’Ajax in due partite.

Unica piccola stonata del girone è la sconfitta contro la squadra di Jurgen Klopp nell’ultima giornata della fase a gironi, anche se non ha comportato nessuna conseguenza negativa per i partenopei. Il Napoli, infatti, ha raggiunto il primo posto, il quale gli ha permesso di avere un sorteggio benevole, almeno sulla carta, visto che agli ottavi di finale incontrerà l’Eintracht di Francoforte. Tuttavia, oltre ai risultati, in casa partenopea è sempre sotto la luce dei riflettori anche il calciomercato.

Il Napoli ha rifiutato una grossa offerta da parte del Benfica per Elmas: i dettagli

La società partenopea, di fatto, è sempre attenta a cogliere possibili occasioni sul mercato, anche se ci sono continue offerte anche per i calciatori di Luciano Spalletti. Come raccontato da Ciro Venerato, giornalista di ‘Rai Sport’, ai microfoni di ‘Tele A’, il Napoli ha infatti ricevuto un’offerta per Elmas: “Il Napoli riceve tutti i giorni delle proposte per Elmas, c’è la fila per il calciatore macedone”.

Ciro Venerato ha poi concluso il suo intervento sul centrocampista partenopeo: “Vi posso dire che il Napoli ha ricevuto dal Benfica un’offerta tra i 15 e i 18 milioni di euro per Elmas. Ebbi tale indiscrezione da un giornalista di A Bola. Chiamai subito Cristiano Giuntoli ed il direttore sportivo azzurro mi rispose che era tutto vero, ma che non avrebbe ceduto il calciatore macedone”. Questa ‘soffiata’ di mercato è l’ulteriore conferma della stima che il team azzurro ha nei confronti del giocatore.

Napoli, Luciano Spalletti su Elmas: “E’ stato eccezionale”

Stima nei confronti di Elmas che ha anche lo stesso Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, infatti, ha così parlato del macedone dopo il successo contro l’Atalanta: “E’ riuscito a dare sia quantità che qualità in maniera eccezionale. Non si va da nessuna parte se non si hanno 22 giocatori. Bisogna ragionare in maniera corretta, perché la squadra lo recepisce e dà delle risposte in base alla tue scelte giuste o meno”.