Pesante attacco al difensore azzurro: “Renica era cinque volte più forte”

Nonostante una prima parte di stagione super da parte del Napoli, è arrivato un pesante attacco al difensore azzurro.

In questa prima parte di stagione, il Napoli è stato quasi perfetto. Gli azzurri hanno vinto 11 delle 13 partite di Serie A disputate, conservando la propria imbattibilità, mentre in Europa sono arrivate 5 vittorie su 6 nella fase a gironi, con una sola sconfitta tra l’altro ininfluente nelle 19 partite stagionali disputate.

La squadra di Luciano Spalletti ha scritto davvero tanti record ed ha ridato entusiasmo ad un ambiente che in estate era depresso. Nonostante tutto, c’è ancora chi riesce a criticare il Napoli ed i giocatori azzurri, anche quelli che si stanno mettendo più in evidenza come Kim Min-Jae. Il difensore coreano, alla sua prima stagione in un club così importante, sta facendo benissimo, eppure non tutti sono contenti di lui ed il giocatore ha subito un pesante attacco da parte del giornalista Ciccio Marolda.

Il giornalista ci va giù duro: “E’ simpatico, ma Renica valeva più di lui”

Nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio”, andata in onda su Televomero, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista e storica firma del Corriere delle Sport, che si è espresso sul momento di forma degli azzurri e sulla stagione in generale.

Il noto giornalista ha speso parole importanti per quello che sta facendo vedere il Napoli: “Il Napoli sta facendo il suo splendido campionato aldilà di ogni previsione di inizio stagione, con tutto il rispetto per i toscani ma ci sono troppe differenze sia tecniche che tattiche” – ha dichiarato convinto del fatto che contro l’Empoli gli azzurri otteranno i 3 punti – “Il Napoli è sempre più completo nonostante qualche problema in difesa, ma fortunatamente c’è Meret”.

Per Marolda, il Napoli è una squadra da scudetto ma, nonostante le tante belle parole per la squadra azzurra, è riuscito a criticare uno dei giocatori che più stanno facendo bene quest’anno, ovvero Kim Min-Jae. Il giornalista ha infatti dichiarato come per lui Kim Min-Jae non è nulla di speciale: “Mi è simpatico e gli voglio bene, ma Renica valeva cinque volte il coreano” – ha affermato duramente – “Anche sabato ha commesso degli errori su Lookman e Maehle“, ha poi sottolineato.

Kim Min-Jae sta facendo cose straordinarie al suo primo anno con una maglia così importante, eppure per Marolda non si sta dimostrando ancora all’altezza. Il giornalista è tornato poi a parlare dei prossimi impegni, affermando come contro Empoli ed Udinese gli azzurri non possono permettersi di perdere punti, anche e soprattutto in vista della lunga sosta per il Mondiali, con i giocatori che staranno fermi due mesi.

Tornando alla sfida contro l’Empoli, Marolda ha dichiarato che in attacco punterebbe su Osimhen dal primo minuto, affermando come sia il capocannoniere azzurro e debba legittimare questa sua posizione da bomber.