Giuntoli pesca in serie A: il nome è caldissimo, tutti lo vogliono

Cristiano Giuntoli al lavoro per i prossimi colpi di mercato. Il direttore sportivo del Napoli punta il giocatore di Serie A

Non si ferma mai il lavoro di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli dopo il grande lavoro fatto in estate, che sta dando i frutti sul campo con una prima parte di stagione davvero esaltante, pensa già al futuro. Il mercato, si sa, non dorme mai.

Il dirigente sta attualmente lavorando sul fronte rinnovi per cercare di blindare i capi saldi del progetto azzurro. Ma non solo. Giuntoli continua a sondare il terreno e a studiare nuovi potenziali rinforzi per i prossimi mesi. Il ds è sempre molto attivo sul campo, anche con l’aiuto della rete di osservatori azzurra. Dai giovani campioni ai talenti affermati: il Napoli ha monitorato diverse situazioni potenzialmente interessanti.

Il Napoli sta pensando già alla prossima stagione. Giuntoli sta studiando quelle che sono le esigenze della rosa azzurra e sta valutando altri colpi a sorpresa che possono decollare la prossima estate. Secondo le ultime indiscrezioni, Giuntoli starebbe sondando la situazione relativa ad un giocatore del campionato di Serie A.

Napoli su Samardžić, gli azzurri sul talento dell’Udinese

Il Napoli starebbe infatti seguendo da vicino un giovane talento dell’Udinese. Gli azzurri sono sempre molto attenti ai giovani talenti che giocano nel campionato italiano, e questa volta il mirino si sarebbe puntato su Lazar Samardžić, ventenne calciatore tedesco dell’Udinese.

Samardžić è stato acquistato dall’Udinese nell’estate del 2021, dal Lipsia. Già la scorsa stagione il giocatore si è conquistato un posto importante nella rosa dell’Udinese. Nella scorsa stagione, il giocatore ha conquistato 24 presenze riuscendo a segnare anche due gol.

Anche quest’anno Samardzic è iniziato ad avere un ruolo da protagonista. Il giocatore ha già collezionato 14 gol e 2 gol. Le sue prestazioni hanno ovviamente rubato l’occhio dei grandi club del campionato, che hanno iniziato a chiedere informazioni ai friulani su una eventuale possibilità di imbastire una trattativa. Tra le squadre che starebbero seguendo da vicino il giocatore e valutando il suo acquisto ci sarebbe anche il Napoli.

Giuntoli avrebbe messo sul suo taccuino il nome del giocatore. Gli azzurri, qualora dovessero decidere di affondare il colpo nei prossimi mesi, dovrebbero fare fronte alle richieste dei friulani. L’Udinese, si sa, non è un cliente semplice. I bianconeri sono una bottega cara, come dimostrano le alte richieste fatte in estate per Deulofeu, una delle motivazioni per il quale la trattativa alla fine non è andata in porto.

Giuntoli qualora dovesse decidere di puntare Samardzic dovrebbe riuscire ad abbattere le resistenze dell’Udinese. L’Udinese valuta il giocatore circa 20 milioni. Una cifra che al momento è ritenuta troppo alta al Napoli, che non intenderebbe arrivare sino a quel punto. La situazione, insomma, si muove sottotraccia in attesa di sviluppi.