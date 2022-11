Mondiale Qatar, il grande rifiuto lascia tutti a bocca aperta: non ci sarà

Il Mondiale in Qatar è sempre più vicino: manca ormai pochissimo. Alcuni protagonisti saranno costretti a rimanere a casa: qualcuno, però, ha anche deciso di rifiutare la convocazione.

C’è chi dice no: oltre agli assenti causa infortunio, c’è anche chi ha deciso di non rispondere alla chiamata della propria Nazionale.

Manca ormai pochissimo: il primo Mondiale invernale della storia è alle porte. Si tratta di una delle edizioni più attese di sempre nonostante le numerose polemiche riguardanti il Paese ospitante, ovvero il Qatar.

Grande assente sarà l’Italia di Roberto Mancini, ma ci saranno tante Nazionali molto forti pronte a darsi battaglia. La grande favorita è l’Argentina di Messi, ma ci sono anche Brasile, Francia ed Inghilterra in primissima linea.

Come noto, però, diversi big non potranno prendere parte al Mondiale a causa degli infortuni: è il caso di Kanté, Pogba, Reece James o Chilwell, ma sono a rischio anche Lukaku e Lo Celso.

A sorpresa, però, c’è anche chi ha deciso di non rispondere alla chiamata della propria Nazionale di sua spontanea iniziativa lasciando tutti a bocca aperta.

Mondiale Qatar, non solo gli infortunati: c’è chi dice no alla Nazionale

Come anticipato, questo sarà uno dei Mondiali più attesi di sempre. Gli occhi sono puntati su alcuni dei big che verosimilmente disputeranno questo torneo per la loro ultima volta come, per esempio, Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema o Modric. Ci saranno anche tanti esordienti interessanti, tra cui Bellingham, Gavi, Pedri o Musiala.

Ci sono dunque tutti gli ingredienti per assistere ad un Mondiale memorabile. Purtroppo non ci saranno alcuni big che, causa infortunio, dovranno rimanere a casa e tifare da spettatori. Questo aspetto è uno dei principali punti per cui si critica la scelta di disputare un torneo simile nel mezzo della stagione.

Tuttavia, c’è anche qualcuno che ha deciso di declinare la chiamata del proprio CT: si tratta di Cristian Volpato.

Il giovanissimo trequartista della Roma è stato convocato dall’Australia, Paese in cui è nato e cresciuto. Il commissario tecnico lo avrebbe chiamato varie volte, ma la risposta è sempre stata la stessa: assolutamente no. Questo rifiuto ha lasciato tutti a bocca aperta considerando che sarebbe stata un’occasione d’oro per un ragazzo così giovane, ma è motivato in modo molto chiaro.

Il sogno di Volpato, infatti, è quello di andare al Mondiale fra quattro anni con la maglia azzurra dell’Italia, nazione in cui si è trasferito e da cui origina la sua famiglia. Il ragazzo si sente ormai italiano e desidera giocare per gli Azzurri, con cui è già sceso in campo a livello giovanile.