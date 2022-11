Spalletti, arriva la notizia ufficiale: buone possibilità in vista

Il Napoli si prepara per l’ultima sfida prima della sosta che si terrà al Maradona sabato contro l’Udinese.

Il Napoli ha un unico obiettivo prima della sosta causa Mondiale in Qatar: cercare di chiudere nel migliore dei modi il 2022 calcistico con una vittoria decisa contro una squadra temibile come l’Udinese di Sottil. Questo è l’obiettivo che si pone Luciano Spalletti per chiudere in bellezza questa prima parte di stagione caraterizzata da un calcio spumeggiante e, soprattutto, concreto.

Al Maradona ci sarà un ulteriore possibilità di approfittare delle altre sfide della 15° giornata (come ad esempio Milan-Fiorentina e Lazio-Juventus) per rosicchiare altri punti e per confermarsi al primo posto con un netto distacco dalla seconda. Dunque, tutte le attenzioni del pubblico e degli addetti ai lavori saranno necessariamente sui calciatori azzurri, sempre pronti a rispondere ‘presente’.

Uno che molto probabilmente non prenderà parte alla gara, portando così a tre le sue assenze stagionali, è Khvicha Kvaratskhelia, ancora fermo a causa della fastidiosa lombalgia che lo tormenta dalla sfida di Liverpool. Spalletti molto probabilmente non convocherà per precauzione il suo campione anche per preservarlo in vista dei prossimi impegni.

Napoli, Kvara ancora out: la conferma arriva dalla Georgia, ma c’è un dato positivo

Quindi il Napoli dovrà fare ancora a meno delle scorrazzate lungo la fascia di uno come Kvaratskhelia che ormai conoscono in tutto il mondo dopo aver praticamente dominato in lungo e in largo in tutte le partite nelle quali ha giocato. Contro l’Udinese, come detto, non sarà possibile vederlo in campo e la conferma di tale assunto arriva da un giornalista georgiano molto vicino al suo connazionale, Bacho Tsalulegashvili.

Il giornalista, in un articolo pubblicato sul portale Goal.com, conferma quello che già più o meno si sapeva, cioè l’assenza di Kvara dai convocati di Spalletti per la gara di sabato 12 novembre. Ma Tsalulegashvili ha confermato anche che il classe 2001 non partirà con i compagni della Nazionale per l’amichevole contro il Marocco che si terrà il prossimo 17 novembre. Tuttavia, il Ct della Georgia Willy Sagnol ha voluto comunque convocarlo per le successiva sfide con la maglia georgiana.

Una notizia dunque molto positiva per il Napoli, perché il ragazzo avrà la possibilità di riposarsi ancora di più per poi riprendere a giocare con continuità con i compagni di nazionale, in modo da recuperare i minuti persi a partire dalla gara conclusiva di Champions League. Per il ritiro di Antalya il tecnico toscano ritroverà un Kvara carico come non mai.

Napoli, chi prenderà il posto di Kvaratskhelia?

Come è facile prevedere, per la sfida di sabato Spalletti sceglierà uno tra Elmas e Raspadori, con il macedone leggermente favorito vista la sua recente prestazione di Bergamo, condita tra l’altro da un gol di pregievole fattura. L’ex Sassuolo potrebbe entrare nella ripresa per compiere ulteriori sgasate sulla fascia.