Kim e quell’esultanza tutta napoletana: popolo del web in tilt, ecco le immagini più divertenti

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae si è reso protagonista di un’esultanza esilarante che ha fatto impazzire tutto il popolo del web: tifosi sempre più innamorati di lui.

In questo inizio di stagione il coreano non ha mai fatto rimpiangere una colonna degli ultimi anni come Koulibaly grazie a prestazioni super e una simpatia fuori dal comune.

Il campionato di Serie A sta regalando fino a questo momento delle emozioni e delle sorprese che nessuno avrebbe immaginato appena tre mesi fa. La più grande è senza dubbio quella rappresentata dal Napoli di Luciano Spalletti che, dopo le forti critiche per una campagna estiva rivoluzionaria, sta dominando la classifica. Dopo i due pareggi contro Fiorentina e Lecce infatti i partenopei non si sono più fermati collezionando ben dieci vittorie di fila.

Un ruolino di marcia impressionante che ha permesso di distanziare il Milan secondo in classifica a ben otto punti di distanza. Tra i trascinatori di questa prima parte di stagione ci sono proprio quei nuovi acquisti che, al loro arrivo, avevano lasciato ai tifosi un grosso punto di domanda. E sicuramente quelli che stanno sorprendendo di più sono Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae.

In particolare il difensore coreano, acquistato dal Fenerbahce per 18 milioni di euro, ha impressionato tutti per la personalità mostrata fin dal primo giorno. Premiato come miglior calciatore della Serie A di settembre, Kim si è anche reso protagonista di un episodio che ha fatto il giro del web scatenando l’ilarità dei tifosi partenopei e non solo: ecco cosa ha combinato.

Il coreano è un meme vivente ma può fare la storia: ecco come

Dopo aver vinto contro la Lazio, il Milan e la Roma, gli azzurri hanno vinto il loro quarto scontro diretto della stagione contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Al termine del match Kim si è lasciato andare davanti alle telecamere a un gesto tipicamente italiano e napoletano, accompagnato da un labiale poco chiaro ma che sembra dire: “Mamma mia!”.

Ciò è bastato per far impazzire ancora di più i tifosi, sempre più innamorati della loro colonna difensiva. Il meme è diventato in poco tempo virale sui social mandando in visibilio tutto il popolo del web.

Kim però, nonostante questo momento divertente, ha una voglia matta di continuare a stupire e di scrivere la storia. Nessun coreano è infatti mai riuscito a vincere in Italia e chissà che proprio lui non possa essere il primo. Ovviamente, per i tifosi napoletani, facendo prima tutti gli scongiuri del caso.