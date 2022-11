Caressa, Leotta e gli altri: per chi tifano i giornalisti più famosi? Sorprese in vista

Tantissimi tifosi sono curiosi di sapere per chi tifano i giornalisti più famosi, come Fabio Caressa e Diletta Leotta. Tra conferme ed indiscrezioni, ecco un elenco.

Le presunte fedi calcistiche dei giornalisti sportivi più noti sono un tema caldo tra gli appassionati di calcio. Alcuni hanno confermato, altri hanno optato per il mistero.

Tantissimi tifosi di tutta Italia seguono il calcio grazie ad emittenti televisive e, di conseguenza, hanno imparato a conoscere i giornalisti che entrano nelle loro case tutti i weekend. Tanti hanno sviluppato delle vere e proprie simpatie o antipatie e, spesso, il tutto nasce dalla squadra tifata.

Se per alcuni reporter la fede calcistica non è un mistero, è altrettanto vero che la maggior parte di loro ha scelto di non schierarsi apertamente per mantenere l’imparzialità. Tra indiscrezioni e conferme, però, è possibile intuire per chi tifino i giornalisti più noti.

Per chi tifano i giornalisti sportivi? Caressa, Leotta e tanti altri

Stilare una lista delle squadre tifate dai giornalisti sportivi è alquanto complicato. Come anticipato, infatti, alcuni di loro hanno dichiarato apertamente la propria fede. È il caso, per esempio, di volti noti come Fabrizio Biasin (Inter), Mauro Suma (Milan), Carlo Pellegatti (Milan) o Marcello Chirico (Juventus), senza scordare i telecronisti tifosi come Christian Recalcati (Inter), Raffaele Auriemma (Napoli), Carlo Zampa (Roma) o Tiziano Crudeli (Milan), solo per citarne alcuni.

Tra le squadre più tifate dai giornalisti ci sarebbero Roma e Lazio. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero giallorossi Fabio Caressa (che però è tifoso dichiarato dell’Alessandria per via della moglie Benedetta Parodi), Paolo Ciarravano, Riccardo Gentile, Pierluigi Pardo, Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Biancocelesti, invece, sarebbero Massimo Marianella (che però segue più la Premier League simpatizzando Arsenal), Matteo Petrucci, Ilaria D’Amico, Stefano De Grandis e Riccardo Cucchi.

Impossibile non citare le milanesi Inter e Milan. Tra i nerazzurri ci sarebbero Marco Civoli, Bruno Longhi, i fratelli Barzaghi e Andrea Paventi. Rossoneri, invece, sarebbero Marco Cattaneo, Marco Nosotti, Alessandro Alciato, Maurizio Compagnoni, Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.

Sarebbero invece tifosi juventini Romeo Agresti, Giovanni Guardalà, Paolo Aghemo, Gianni Cerqueti, Mino Taveri e Sandro Piccinini, anche se su quest’ultimo ci sono molteplici dubbi. Infatti, secondo varie indiscrezioni, simpatizzerebbe Napoli come Enrico Varriale, Massimo Ugolini e Francesco Modugno.

Non solo le big: le altre squadre tifate

Le squadre più diffuse sono le romane, le milanesi, la Juve ed il Napoli, ma ci sarebbero anche altre squadre tifate dai giornalisti sportivi. Per esempio, Diletta Leotta si è dichiarata tifosa del Catania, mentre Mario Sconcerti ed Alessia Tarquinio sarebbero simpatizzanti della Fiorentina.

Tra i tifosi del Torino ci sarebbero Nicola Roggero (che come Marianella è più appassionato di Premier da supporter del Manchester United) e Carlo Nesti. Paolo Condò, invece, è un tifoso dichiarato della Triestina.

Ivan Zazzaroni sarebbero un tifoso del Bologna, mentre Daniele Barone sarebbe un supporter del Pescara.

Ad ogni modo, nella maggior parte si tratterebbe di indiscrezioni e non di voce confermate dai diretti interessati: molti giornalisti, inoltre, hanno affermato che lavorando in questo settore si perde la passione per il tifo.