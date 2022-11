Esonero Allegri, la vittoria non basta: ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore

Nonostante la vittoria della Juventus contro il Verona, non si placano le voci sull’esonero di Massimiliano Allegri. Ecco cosa sta succedendo.

Il futuro dell’allenatore sulla panchina bianconera è un tema sempre caldo. Nonostante il successo con i gialloblù, le voci sull’esonero non cennano a calare.

La Juventus sta vivendo un periodo decisamente positivo dopo un inizio di stagione decisamente complicato. I bianconeri hanno vinto le ultime cinque partite senza subire nessun gol: nonostante le difficoltà sul piano del gioco, la classifica inizia a sorridere.

L’ultimo successo ottenuto sul campo del Verona ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di arrivare a quota 28 punti dopo 14 giornate che, al momento, equivale ad un piazzamento in zona Champions League.

Ciononostante, le voci su un possibile esonero dell’allenatore al termine della stagione tornano sempre di attualità: ecco cosa sta accadendo.

Juventus, la vittoria non è sufficiente: l’esonero di Allegri è un argomento caldo

La Juve ha vinto a Verona non senza faticare più del previsto. La differenza l’ha fatta Moise Kean, che al 60′ ha trovato la rete che ha permesso ai bianconeri di portare a casa i tre punti. I gialloblù, invece, sono sempre più in difficoltà: al momento, infatti, sono ultimi a quota 5 punti.

I bianconeri sono a cinque vittorie consecutive con altrettanti clean sheet: la prossima avversaria, l’ultima prima della sosta per i Mondiali, sarà la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Sarà uno scontro fondamentale per misurare il livello di maturità della squadra di Massimiliano Allegri dopo la trasferta veronese.

Nonostante la vittoria, però, l’allenatore bianconero continua ad essere in discussione. A criticarlo maggiormente sono i tifosi, che non sono pienamente soddisfatti del gioco espresso dalla squadra. Inoltre, il mancato passaggio del girone di Champions League ha lasciato una ferita molto profonda: secondo la tifoseria, si è trattato di un vero e proprio fallimento.

Non sono bastate le cinque vittorie consecutive per riportare la fiducia dell’ambiente nei confronti di Allegri: sui social sono in molti a chiedere l’esonero immediato, o almeno a fine stagione. Nelle ultime ore non si placa infatti la furia dei supporters bianconeri che affollano i profili social con invettive contro il proprio allenatore.

La posizione della società: la situazione è molto chiara

I tifosi non sono pienamente convinti da Allegri, responsabile principale dell’eliminazione dalla Champions League dal loro punto di vista. Le cinque vittorie consecutive in campionato, però, hanno permesso ai bianconeri di tornare a sorridere guardando la classifica: dopo il Mondiale avrà inizio un altro campionato ed è importante arrivare alla sosta con una buona posizione.

Nonostante le numerose voci, però, la posizione della società è netta e molto chiara: non c’erano i presupposti per l’esonero nel momento più duro e, ovviamente, non ci sono nemmeno ora che la situazione sta migliorando. Al momento è praticamente impossibile ipotizzare un esonero a stagione in corso, anche in caso di ricaduta di risultati.

A fine stagione, presumibilmente, le parti si incontreranno per tirare le somme, ma si tratta di normale amministrazione. Solo allora si avrà certezza sul futuro di Allegri, che avrà tutto il girone di ritorno per convincere la dirigenza e per riconquistare la tifoseria.