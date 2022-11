Daniele De Rossi si lascia scappare una battuta: Totti e Spalletti coinvolti

L’ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi si è lasciato scappare una battuta: i protagonisti sono Francesco Totti e Luciano Spalletti.

L’ex capitano giallorosso ha citato il suo ex compagno di squadra ed il suo ex allenatore mentre faceva una battuta: il siparietto ha attirato le attenzioni dei tifosi.

Daniele De Rossi è uno dei campioni del mondo del 2006 che allena in Serie B. Oltre a lui, infatti, ci sono Fabio Cannavaro (Benevento), Fabio Grosso (Frosinone) e Filippo Inzaghi (Reggina), senza dimenticare Buffon che gioca ancora con la maglia del Parma.

DDR ha accettato la proposta della SPAL, che lo ha scelto come successore di Roberto Venturato, subentrando così a stagione in corso. Si tratta della sua prima esperienza in panchina dopo aver fatto parte dello staff tecnico di Roberto Mancini in Nazionale.

Durante una recente intervista, l’ex centrocampista di Roma e Boca Juniors si è lasciato scappare una battuta su due figure importanti della sua carriera: Francesco Totti e Luciano Spalletti.

Daniele De Rossi e la battuta su Totti e Spalletti: il siparietto è tutto da ridere

Come anticipato, Totti e Spalletti sono state due figure fondamentali per Daniele De Rossi: il primo è stato il capitano di una vita e compagno di Nazionale, mentre il secondo è stato l’allenatore con cui è cresciuto maggiormente.

Come noto, però, fra l’ex attaccante e l’attuale allenatore del Napoli non scorre più buon sangue. Il rapporto fra i due, che per anni è stato solidissimo, si è incrinato durante l’ultima stagione della carriera di Totti. In seguito a quell’annata ci sono state numerose polemiche e Spalletti ha scelto di lasciare la Roma per trasferirsi all’Inter.

In una recente occasione, l’allenatore della SPAL ha parlato di entrambi: è successo durante un’intervista doppia rilasciata a Sky Sport insieme a Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento. Alla domanda su chi fosse il giocatore più forte con cui avesse giocato, DDR ha riposto senza esitare: “Totti”.

I due sono sempre stati molto legati e hanno rappresentato la base portante della Roma per diversi anni. Il Capitano e il Capitan futuro sono state le ultime bandiere giallorosse e ora i tifosi si augurano che anche Lorenzo Pellegrini possa compiere lo stesso percorso.

La domanda successiva durante l’intervista doppia, però, ha coinvolto Luciano Spalletti e, subito dopo, è andato in scena il siparietto divertente.

La battuta su Totti e Spalletti

Quando gli hanno chiesto di nominare il primo allenatore che gli venisse in mente chiudendo gli occhi, Daniele De Rossi ha risposto immediatamente: “Spalletti”.

Subito dopo, però, De Rossi ha spostato lo sguardo dalla camera con aria sorpresa e, con un sorriso, ha chiesto: “No? Non si può dire? Totti e Spalletti di seguito non vanno detti?”.

Si è trattato di un siparietto simpatico e divertente (come si capisce dalle risate in sottofondo) e lo stesso allenatore della SPAL non ha potuto far altro che ridere.