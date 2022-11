Kvaratskhelia inarrivabile: occhi puntati su di lui, si alza l’asticella

Dopo un ottimo inizio di stagione, il mondo intero ha gli occhi puntati su Kvaratskhelia: il georgiano è entrato in una speciale classifica.

L’attaccante georgiano ha scalato molto velocemente una classifica particolare riguardante la Serie A.

Il Napoli continua a volare e sognare. Il match con l’Udinese, nonostante il brivido finale, ha regalato alla squadra di Luciano Spalletti l’undicesima vittoria consecutiva in campionato. Le reti di Osimhen, Zielinski ed Elmas hanno steso i friulani, che hanno provato a reagire con due gol nel finale senza riuscire a completare la rimonta.

Ora ci sarà la lunga sosta per i Mondiali in Qatar, ma questa potrebbe anche essere una buona notizia per gli azzurri, poiché non sono molti i convocati dalle rispettive Nazionali. Di conseguenza, molti giocatori rimarranno con la squadra per allenarsi in vista della ripresa del campionato.

Anche Khvicha Kvaratskhelia appartiene al gruppo di giocatori che rimarranno a casa. Il georgiano ha saltato le ultime partite a causa di un fastidio alla schiena, ma si farà trovare pronto alla ripresa degli allenamenti per preparare al meglio la seconda parte di stagione. Nel frattempo, è entrato velocemente in una speciale classifica.

Kvaratskhelia brucia i tempi: subito in top 10 in una speciale classifica

Arrivato in estate, ci ha messo pochissimo per conquistare i tifosi del Napoli. Kvaratskhelia ha messo in mostra sin da subito le proprie doti e ha avuto un impatto impressionante sulla Serie A, ma anche in Champions League.

In poco tempo è diventato un trascinatore di questa squadra e si è presentato al meglio all’impatto con il grande calcio europeo. Questo inizio di stagione gli ha permesso di entrare nella top 10 di una speciale classifica riguardante il campionato italiano, ovvero quella dei giocatori dal valore economico più alto secondo i dati di Transfermarkt.

Il georgiano è balzato immediatamente al sesto posto grazie ai suoi €60 milioni di valore come Skriniar, Chiesa e Milinkovic-Savic. Poco sopra ci sono Osimhen e Barella, con €70 milioni di valore stimato.

Il mirino, però, è già puntato sul primo posto che, al momento, è occupato da Rafael Leao, €85 milioni di valore stimato.

Il portoghese del Milan ha guadagnato il gradino più alto del podio grazie al premio di MVP ottenuto dopo la passata stagione e al buon inizio di quella attuale.

Nelle ultime settimane il suo rendimento è leggermente calato, ma il Mondiale potrebbe rappresentare un’occasione ed una motivazione in più per tornare al top della forma.

Il resto del podio: ci sono uno juventino ed un interista

Leao comanda dall’alto la classifica dei giocatori col valore economico più alto. Kvaratskhelia insegue da vicino: il suo impatto con la Serie A è stato devastante e gli è valso un balzo incredibile all’interno della classifica.

Davanti a lui, oltre ai già citati Barella, Osimhen e Leao, però, ci sono altri due giocatori che, per ora, compongono il podio insieme al portoghese rossonero.

Sul gradino più basso si trova Lautaro Martinez: l’attaccante argentino dell’Inter ha un valore di €75 milioni.

Al secondo posto, invece, c’è Dusan Vlahovic grazie agli €80 milioni di valore stimato.

Il centravanti serbo della Juve è ad un passo da Leao e punta al sorpasso entro il termine di questa stagione.

Lo stesso Kvaratskhelia, però, ambisce ad una posizione più alta in classifica: se dovesse avere un rendimento costante, allora potrebbe puntare ad un sorpasso.