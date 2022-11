Maurizio Sarri commenta la sua ex squadra: sfida alla vetta tra le righe

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha voluto lanciare una sfida al Napoli di Spalletti, al momento in testa alla classifica di Serie A: ecco cosa ha detto.

Grazie alla vittoria sul Monza i biancocelesti hanno agganciato il Milan al secondo posto: il big match con la Juventus ora vale tantissimo per le ambizioni della squadra.

Una delle grandi sorprese del campionato fino a questo momento è sicuramente la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo il calciomercato estivo tutti si aspettavano una Roma più competitiva dei cugini biancocelesti, e invece fino a questo momento non è stato così. La squadra di Mourinho non solo ha perso il derby ma a una giornata dalla pausa per i Mondiali si trova a quattro punti di distanza in classifica.

Rispetto alla scorsa stagione la Lazio è molto più concentrata e solida, tanto da avere al momento la seconda miglior difesa della Serie A con soli 8 gol presi in quattordici partite, peggio solo alla sua prossima avversaria: la Juventus. Tutto questo nonostante alcune assenze pesanti che potevano condizionarne il cammino. Su tutte quelle di Immobile, out da quasi un mese per infortunio, e per ultima quella di Zaccagni che lo terrà fuori fino al 2023.

Malgrado ciò gli uomini di Sarri sono riusciti a portare a casa il risultato anche nell’ultima difficile partita contro il Monza, grazie al primo gol del talentuoso classe 2004 Luka Romero. Tre punti fondamentali che hanno permesso l’aggancio al Milan secondo in classifica, e che tengono la Lazio solamente dietro al Napoli capolista. Proprio l’allenatore biancoceleste ha voluto commentare il percorso della sua ex squadra, lanciando una chiara sfida al vertice: ecco le sue parole.

Prima il sogno sfiorato e poi il tradimento: la storia di Sarri a Napoli

Se adesso Sarri e il Napoli sono avversari sui campo una volta si erano tanto amati contribuendo a scrivere un pezzo importante della storia del club. In quei tre anni, dal 2015 al 2018, gli azzurri meravigliarono non solo l’Italia ma il mondo intero per la bellezza e l’efficacia del gioco espresso. Iconici rimarranno quei 91 punti dell’ultima stagione in panchina che però permisero di arrivare solamente a un soffio dal riportare lo scudetto a Napoli dai tempi di Maradona.

Poi però i tifosi partenopei subirono un tradimento che fu difficilissimo da digerire. Dopo solamente un anno alla guida del Chelsea, concluso con la vittoria dell’Europa League, Sarri decise infatti di scegliere la Juventus e ritrovare un giocatore che da sempre fu un suo pupillo: Gonzalo Higuain.

Adesso guarda caso la prima inseguitrice dello stellare Napoli di Luciano Spalletti è proprio la squadra di quel Sarri che potrebbe essere definitivamente dimenticato con la vittoria dello scudetto. L’allenatore biancoceleste però ci crede ancora e ha lanciato la sfida.

La Lazio c’è: il big match contro la Juventus è già decisivo?

Incalzato dalle domande sulla possibilità che la partita di domenica sera contro i bianconeri possa già essere decisiva, Sarri ha risposto: “In questo momento è solo una gara importante, è esagerato pensare possa essere di più. La classifica è corta: una settimana sei secondo, una sesto“.

Per quanto riguarda le ambizioni della sua Lazio e le possibilità di andare a riprendere in vetta il Napoli, il tecnico ha dichiarato: “È tutto da delineare, a meno che il Napoli non continui così e allora non ci sono più problemi se non per la lotta Champions”.

Insomma, Sarri crede alla rimonta e farà di tutto per portare la sua squadra più in alto possibile in questa stagione. Lo scudetto è forse un obiettivo troppo ambizioso, ma la Champions League sembra in questo momento alla portata dei biancocelesti.