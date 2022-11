Anguissa ed il retroscena sul rinnovo: ecco cosa è successo dietro le quinte

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Udinese, Luciano Spalletti ha rivelato un retroscena sul rinnovo di Anguissa.

Nella giornata di venerdì si è tenuta la conferenza stampa di Luciano Spalletti che ha presentato la sfida del suo Napoli contro l’Udinese. Quella degli azzurri è l’ultima partita del 2022 prima di lasciare spazio alla sosta per il Mondiale in Qatar.

Il Napoli vuole chiudere l’anno mantenendo il distacco dalle seconde di 8 punti e servirà una prestazione importante per battere l’Udinese che ha frenato fin qui tutte le big. Nel corso della conferenza stampa, Spalletti ha toccato davvero molti temi e soffermandosi anche su alcuni singoli, tra cui Anguissa che ha strappato di recente un rinnovo di contratto più che meritato.

Anguissa certezza del centrocampo azzurro: il Napoli lo blinda

L’ultima campagna acquisti del Napoli è stata davvero molto importante ed i nuovi giocatori hanno dato apporto immediato al gruppo. Va però sottolineato, come anche i giocatori che già facevano parte del gruppo stiano facendo meglio rispetto alla passata stagione, mentre altri si stanno confermando sui grandi livelli dello scorso anno. Uno di questi è Frank Zambo Anguissa, acquistato dal Fulham la scorsa estate e che è divenuto perno fondamentale nel centrocampo di Spalletti. Fin dai primi giorni il camerunense ha dimostrato di avere le carte in regola per giocare nel Napoli ed è cresciuto molto con il passare dei mesi.

Il Napoli non ha perso tempo ed a fine stagione lo ha subito riscattato dal Fulham per 15 milioni di euro, una cifra importante considerato il modus operandi degli azzurri, segno di come si sia creduto fortemente in lui. E Anguissa sta ripagando la fiducia del club ripetendosi quest’anno con prestazioni straordinarie che gli sono valse la convocazione al Mondiale, ma non solo. Nella giornata di ieri è arrivato per il camerunense il rinnovo di contratto fino al 2025 con ingaggio da 3 milioni di euro a stagione. Il Napoli ha voluto blindare una delle certezze del suo centro campo ed anche Spalletti in conferenza ne ha voluto parlare.

Spalletti e il retroscena sul rinnovo di Anguissa: “Sarà contento solo in un caso”

Il rinnovo di Anguissa rappresenta una notizia molto importante in casa Napoli ed anche a Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa è stato chiesto un parere. Il tecnico toscano non può che essere soddisfatto per il rinnovo di quello che considera uno dei suoi uomini migliori ed ha affermato che il centrocampista si è recato subito da lui dopo la firma, rivelando un retroscena molto interessante.

Spalletti ha dichiarato come Anguissa sia contento di aver rinnovato il contratto, ma solo a metà, aggiugendo come il giocatore gli abbia confidato che sarà felice al 100% solamente in un caso: “Lui quando è uscito dall’ufficio del direttore è venuto da me, gli ho chiesto come si sentiva e mi ha detto che sarà totalmente contento solo se vincerà domani” – ha rivelato l’allenatore azzurro – “Era contento anche per il contratto però e mi fa piacere. Lui però ha messo prima la partita di domani, poi è importante anche l’altra cosa”, ha poi chiosato