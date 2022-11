Dramma sfiorato per Kvaratskhelia: il padre vuota il sacco e dice tutto

A distanza di qualche giorno dal furto subito da Kvaratskhelia ed il trasloco, il padre del giocatore georgiano rivela alcuni dettagli veramente drammatici dell’accaduto.

I tifosi del Napoli sono preoccupatissimi per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia. Il nuovo idolo dei supporters partenopei ha saltato le ultime partite a causa della lombalgia. Un infortunio improvviso e inaspettato, che ha gettato un alone di mistero misto a preoccupazione.

Pochi giorni prima dello stop il georgiano aveva subito il furto della propria auto nella sua villetta di Cuma, vicino Pozzuoli, e non distante dal centro sportivo di Castel Volturno. Per rubare l’auto i ladri sono entri in casa mentre il calciatore – che vive col cugino – dormiva. L’episodio ha turbato il ragazzo, che non è voluto più tornare in quella casa e si è trasferito in albergo prima di trovare una nuova dimora in una zona un po’ più frequentata e meno isolata.

In tanti hanno collegato l’episodio all’assenza del giocatore, temendo che abbia accusato eccessivamente il colpo. Pur se fatti del genere accadono ovunque, è chiaro che quando la vittima è un calciatore la risonanza mediatica è maggiore e attorno alla vicenda si manifestano tutte le possibili preoccupazioni che possono generarsi nell’ambiente in particolare in un momento così felice della corsa scudetto. Sta di fatto che Kvicha non è il solo ad aver subito un furto, addirittura di recente alcuni noti protagonisti della nostra serie A hanno infatti ricevuto visite indesiderate che hanno messo a rischio anche l’incolumità dei propri familiari.

Il padre di Kvaratkshelia racconta la sua più grande preoccupazione

Sull’accaduto è intervenuto qualche tempo dopo anche il padre del giocatore, Badri Kvaratskhelia. Ha affidato a un giornalista georgiano le sue parole, il quale conosce l’italiano e pubblica i suoi aggiornamenti su Twitter.

“Quando l’ho saputo mi sono preoccupato molto – ha detto Badri Kvaratskhelia al giornalista Kakha Dgebuadze – Dio ha salvato Khvicha: se si fosse accorto della presenza dei ladri sarebbe potuto accadere qualcosa di più grave. È una casa privata con videocamere di sorveglianza e sicurezza: non posso dire nel dettaglio come si sono svolti i fatti, però tutto viene registrato. È successo qualcosa di molto brutto. Grazie a Dio per averci salvato”.

In pratica il padre del calciatore ha parlato di un vero e proprio dramma sfiorato. Ecco perché i tifosi sono preoccupati e in allarme: sui social infatti sono comparsi più di un commento da parte dei supporters azzurri, evidentemente preoccupati del fatto che il giovane sia talmente scosso da non riuscire più a giocare.

Primo commento del papà di #Kvara del furto: (1/2) Quando l’ho saputo, ero molto preoccupato. Quando ho parlato con Khvicha, ero felice che parlava con un sorriso. Dio lo ha salvato. Qualcosa di più grave sarebbe potuto succedere se Khvicha lo avesse scoperto che i ladri erano lì pic.twitter.com/cntT7C8Km2 — Kakha Dgebuadze (@ka_dge) November 9, 2022

Tuttavia si può tranquillamente dire che si tratta soltanto della normale preoccupazione di un padre che vive lontano dal proprio figlio. Lo stesso Kvicha ha fatto presente di aver già superato il momento di smarrimento iniziale, senza troppi drammi. Di fronte ad un evento del genere è normale pensare che chiunque avrebbe temuto il peggio.

Nulla quindi che possa collegarsi ad un ipotetico addio del calciatore, il quale ha di recente salutato Cuma per trasferirsi altrove. Pare che abbia trovato dimora a Posillipo, certamente più lontano dal centro tecnico di Castelvolturno, ma sicuramente favoloso per chi vuole godersi la bellezza paesaggistica della città partenopea.