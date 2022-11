Dopo Anguissa, si lavora per Kim: la proposta incredibile che non si può rifiutare

Il Napoli continua a lavorare sulla questione rinnovi e dopo quello ufficiale di Anguissa è pronto a intavolare anche i discorsi con Kim: ecco il piano della dirigenza azzurra.

Grazie al 3-2 sull’Udinese la squadra di Spalletti ha raggiunto l’undicesima vittoria di fila in campionato chiudendo al meglio questa prima parte di stagione. Il Mondiale è alle porte ed è già tempo di bilanci per le squadre di Serie A che sono attese da due mesi di pausa prima del rientro a inizio gennaio. Tra le sorprese più grandi fino ad ora c’è senza dubbio il Napoli di Luciano Spalletti, protagonista indiscusso di questa prima parte di stagione non solo in Italia ma anche in Europa.

Il ruolino di marcia in campionato è impressionante: tredici vittorie su quindici fino ad ora, 41 punti conquistati sui 45 totali e un vantaggio molto importante da gestire su tutte le avversarie. L’ultimo successo è arrivato al Maradona contro l’Udinese di Sottil, capace in questa stagione di mettere in difficoltà e spesso battere tutte le big.

Ma il Napoli non ha avuto problemi, se non nel finale quando ha abbassato l’attenzione rischiando di farsi recuperare. Uno dei meno positivi in tal senso è stato Kim Min-Jae, autore dell’errore che ha permesso a Samardzic di firmare il 3-2 finale. Il coreano ha però comunque rappresentato una delle sorprese più grandi fino a ora, tanto da convincere la dirigenza partenopea a intavolare già le trattative per il rinnovo: ecco i dettagli.

L’erede di Koulibaly ha impressionato tutti: i suoi numeri sono fantastici

Erano tanti i dubbi quando il Napoli decise di sostituire Kalidou Koulibaly, una delle colonne della squadra negli ultimi anni, con un giocatore coreano sconosciuto ai più che si era messo in mostra solamente una stagione con la maglia del Fenerbahce. Invece Kim ha impiegato pochissimo tempo per ambientarsi e diventare non solo un idolo per i tifosi ma anche la colonna difensiva della squadra di Spalletti.

Il classe 1996 tra Serie A e Champions League ha giocato sempre, riposando solo nella partita casalinga contro lo Spezia, e lo ha fatto praticamente sempre ad altissimi livelli. Per questo motivo, dopo il rinnovo di un altro dei pilastri come André Zambo-Anguissa, il Napoli ha deciso di provare già da subito a blindarlo.

A pesare sul suo contratto c’è infatti un aspetto che pochi conoscono ma che potrebbe mettere a rischio la sua permanenza in azzurro: ecco di cosa si tratta.

La clausola rescissoria spaventa il Napoli: sondaggi da una big

Acquistato dal club turco per una cifra di circa 18 milioni di euro, Kim ha firmato un contratto che lo legherà al Napoli fino al 2025. L’obiettivo della dirigenza partenopea è però quella di prolungare per eliminare la clausola rescissoria da 50 milioni di euro valida esclusivamente per l’estero ed esercitabile già dal 1 al 15 luglio del 2023.

Un aspetto molto delicato visto il forte interessamento già mostrato da alcune big europee e in particolare da una: il Manchester United. Il tecnico olandese Ten Hag stravede per il coreano e lo considera una delle prime scelte per la prossima stagione.

Grossi problemi non dovrebbero comunque esserci a trovare un accordo. Il Napoli vuole Kim e viceversa: sanno che insieme si potrebbero raggiungere grandi traguardi.