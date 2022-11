Elmas rivela cosa accade dopo le partite: coinvolto un compagno di squadra

Eljif Elmas ha rivelato a Kiss Kiss Napoli cosa accade dopo le partite degli azzurri, coinvolgendo un compagno di squadra.

Il Napoli quest’anno sta giocando su ritmi davvero straordinari e gli azzurri sono primi in classifica con grande margine di vantaggio sulle inseguitrici. Grande merito va a Luciano Spalletti che è riuscito a creare un gruppo davvero affiatato.

Il tecnico toscano ha ribadito più volte che per lui non esistono riserrve e che in squadra sono tutti potenziali titolari, spronando così anche coloro che vanno spesso in panchina a dare il massimo quando chiamati in causa. Tra questi giocatori c’è Elijf Elmas che, pur non trovando molto spazio, riesce a dare il proprio contributo quando Spalletti lo manda in campo.

Elmas e la forza del gruppo: così Spalletti ha trasformato il Napoli

Uno dei punti di forza del Napoli di quest’anno è indubbiamente il collettivo, con Spalletti che ha fatto un gran lavoro psicologico su tutta la squadra. Gli azzurri sono un gruppo davvero affiatato ed anche chi non è spesso titolare riesce a mettersi in mostra alla prima occasione che gli viene data. E’ il caso di Eljif Elmas che contro l’Atalanta ha dovuto sostituire Kvaratskhelia ed è stato decisivo segnando il gol del 2-1, permettendo agli azzurri di portare via 3 punti pesantissimi dal Gewiss Stadium. Il macedone è uno dei tantissimi esempi che spiegano in maniera perfetta quanto la forza del gruppo stia facendo la differenza.

Il Napoli si dimostra molto unito non solo in campo, ma anche fuori e questo ha dato grande serenità all’ambiente, con gli azzurri che riescono a lavorare sempre con il morale alto ed ottenendo i frutti di ciò in campo. Nella giornata di giovedì, proprio Elmas ha rilasciato delle dichiarazioni importanti a Kiss Kiss Napoli, soffermandosi non solo sul momento azzurro, ma rivelando anche cosa accade quando la squadra riesce a portare a casa i 3 punti. E nel farlo, ha coinvolto un suo compagno di squadra con il quale ha legato molto fin dal primo giorno di ritiro.

Elmas rivela: “Ho legato molto con Kim Min-Jae, ecco cosa facciamo insieme”

Nel corso della sua intervista a Kiss Kiss Napoli, Elmas ha rivelato di aver legato molto con uno dei nuovi volti del Napoli, ovvero Kim Min Jae. Il giocatore macedone ha poi spiegato nei dettagli com’è nato questo forte legame di amicizia: “Ho legato molto con Kim, dal primo giorno che è arrivato. Ho sempre cercato di aiutarlo, lo conosco da tanto tempo perché viene dal Fenerbahce, la mia squadra” – ha rivelato il giocatore azzurro – “Per cui ho provato a stargli vicino fin dall’inizio, è un bravissimo ragazzo e un giocatore fortissimo”.

Elmas ha voluto anche rivelare cosa fanno insieme dopo ogni vittoria, affermando come lui salti sulle spalle del difensore coreano per poter salutare tutti i tifosi e le rispettive famiglie. Un gesto che, seppur nella sua semplicità, dice tantissimo sull’aria che si respira all’interno dello spogliatoio azzurro che continua a regalare tante gioie ai propri tifosi e desideroso di tornare a vincere lo scudetto.