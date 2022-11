DAZN rilancia a prezzo scontato: ecco cosa fare per risparmiare subito

Più volte è finita nel mirino dei tifosi a causa di alcuni disservizi derivanti da problemi tecnici, ma oggi ha deciso di rivoluzionare il proprio pacchetto di offerte.

Negli ultimi anni i diritti della Serie A sono stati “contesi” da numerosi player, ma mai nessuno ha ricevuto le critiche alla pari di quelle di Dazn, il contestato servizio streaming che tramite un’applicazione permette la visione della Serie A e di altri tornei internazionali.

Ebbene, Dazn ha voluto farsi perdonare per gli evidenti problemi creati agli abbonati negli ultimi mesi e ha per questo drasticamente cambiato le sue politiche in materia di servizi; o meglio è questa l’intenzione che l’azienda, fondata nel 2018 a Londra con sedi in molti stati del mondo, vuole mettere in pratica per i propri tifosi.

Dazn: la piattaforma streaming delle polemiche

Mai nessun altro servizio a pagamento aveva ricevuto critiche così pesanti da parte del pubblico amante dello sport, che tutto può sopportare tranne che vedere le partite a spezzoni a causa di problemi tecnici. Sebbene la piattaforma più volte si sia scusata con i tifosi per i disservizi, non si è mai arrivati a una risoluzione di un problema che sembra essere strutturale.

Molti tifosi ricorderanno le polemiche scaturite all’indomani della prima giornata di Serie A e poi proseguite nelle settimane successive. Dazn fu persino additata come responsabile dalla Lega Serie A con quest’ultima che aveva chiesto la risoluzione di questi problemi. Anche l’Agcom, l’autorità garante delle comunicazioni, è intervenuta a supporto dei fruitori del servizio. Lo scorso 15 agosto, con un comunicato pubblicato sul proprio ufficiale, aveva chiesto “chiarimenti a Dazn su quanto accaduto e su come la società stia operando per evitare il ripetersi dei disservizi“.

Dazn: ecco la nuova offerta

La piattaforma, per “fare pace” con i vecchi abbonati, che appunto non ne potevano più dei continui problemi di connessione durante le partite, ha voluto dare loro l’opportunità di sottoscrivere un nuovo tipo di abbonamento, decisamente diverso rispetto a quello precedente.

Andando nel particolare, la piattaforma offre un prezzo speciale di 20,99 euro al mese anziché 29,99 euro al mese per i primi 4 mesi. Ciò significa che anche i vecchi abbonati, i quali avevano abbandonato la piattaforma per i problemi prima evidenziati, potranno “dare” una seconda chance alla chiacchierata piattaforma.

Ricordiamo che l’offerta è valida fino al giorno 21 novembre e consta di una serie di passaggi da effettuare totalmente in maniera telematica. Anzitutto, occorre andare a cliccare sul link posizionato a fondo della pagina principale dell’app; successivamente si clicca su “Attiva l’offerta” e, una volta entrati nella propria pagina personale, tramite email e password, si dovrà pagare la somma tramite Paypal o carta di credito/debito (i due unici metodo di pagamento approvati da Dazn).