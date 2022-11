Attento Napoli, pronto l’assalto: Ancelotti vuole proprio lui, proposta incredibile

Le prestazioni altisonanti del Napoli in questa prima parte di stagione hanno attirato l’attenzione delle big di tutta Europa nei confronti dei calciatori azzurri.

A gennaio, infatti, potrebbe arrivare l’assalto a uno degli uomini più decisivi per Luciano Spalletti.

I tifosi partenopei tremano all’idea di perdere il loro beniamino e stravolgere così l’alchimia di una squadra che procede a vele spiegate.

Napoli incontenibile, vince anche contro l’Empoli e vola in classifica

Il Napoli era impegnato allo Stadio Diego Armando Maradona per il penultimo match pre sosta mondiale contro l’Empoli. Gli uomini di Spalletti erano chiamati a consolidare il primato portando a casa una vittoria. I tre punti sono arrivati ma gli azzurri di Zanetti hanno messo non poco in difficoltà i partenopei. Partita molto tattica con i toscani che provano a contenere il Napoli. Al trentanovesimo il primo squillo è di Raspadori che, però, non impegna troppo Vicario. In chiusura di tempo ancora l’ex Sassuolo va vicino al gol dopo uno scambio con Ndombele non c’entrando la porta di pochissimo.

Nella ripresa si fa vedere anche l’Empoli ma la conclusione di Bandinelli finisce alta senza creare problemi a Meret. Al minuto sessantadue Osimhen cerca la rete ma il suo colpo di testa è fuori misura. Al 67′ l’attaccante nigeriano sbuca alle spalle di Marin e si procura il penalty. Dal dischetto si presenta Hirving Lozano, Vicario intuisce e tocca la sfera ma non riesce ad impedire il gol del messicano, Napoli avanti 1-0. L’Empoli va in tilt e dopo cinque minuti l’ex Luperto prende il secondo giallo e lascia i toscani in 10. A due minuti dalla fine ancora uno scatenato Lozano salta Parisi e mette in mezzo una palla al bacio per Zielinski che sigla il 2-0 e chiude la gara. La vittoria dei partenopei, insieme allo 0-0 del Milan contro la Cremonese, porta la squadra di Spalletti a +8 proprio sui rossoneri.

Il mercato si avvicina: le big vogliono il top player azzurro

Questo super avvio di stagione del Napoli ha portato i riflettori delle grandi d’Europa sui calciatori azzurri più rappresentativi. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, infatti, uno dei giocatori del Napoli sarebbe stato inserito nella lista dei desideri stilata per il mercato di gennaio da Carlo Ancelotti.

Il tecnico di Reggiolo avrebbe individuato in Victor Osimhen la giusta alternativa a Karim Benzema per provare a ripetersi sia in Liga che in Champions League. Per l’ex Lille, però, Aurelio De Laurentiis tratta solo offerte che superano i 100 milioni e la possibilità che il patron azzurro si privi di uno dei componenti fondamentali della squadra sembra molto remota. Oltre al nigeriano, sempre secondo il quotidiano spagnolo, ci sarebbe anche in altro giocatore della Serie A. Si tratta di Rafael Leao, giocatore chiave per lo Scudetto del Milan di Pioli. Il Real Madrid potrebbe avere più chance di arrivare al portoghese date le difficoltà di raggiungere il rinnovo con il Milan.