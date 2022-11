Giuntoli fiuta il colpo, parla l’agente: “Non solo il Napoli, non rivelo i nomi”

Giuntoli è intenzionato a fare di tutto per permettere alla squadra di lottare fino alla fine, l’agente del calciatore conferma la trattativa.

A pochi giorni dall’inizio del mondiale l’unica cosa certa è che il Napoli arriverà alla sosta da capolista indiscussa del campionato di Serie a, con un vantaggio non indifferente sulle inseguitrici, ovvero la Lazio e il più insidioso Milan appollaiate entrambe al secondo posto.

Con una manciata di partite rimaste per chiudere il girone d’andata probabilmente gli azzurri riusciranno anche a laurearsi campioni d’inverno, un “titolo” che lascia il tempo che trova ma che ovviamente da una motivazione incredibile all’ambiente.

A confermare il trend positivo del club è un dato in particolare che emerge se confrontiamo la stagione attuale del tecnico toscano con quella di Maurizio Sarri del 17-18, quell’anno il Napoli concluse il campionato al secondo posto con addirittura 91 punti.

Ad oggi gli azzurri hanno addirittura 3 punti in più rispetto a quell’anno. Alla quindicesima giornata infatti la corazzata di Sarri non riuscì ad ottenere i 3 punti contro la Juventus, con il successivo calo che costò la conquista del titolo. Alcuni tifosi rimproverarono alla società di non aver fatto quello sforzo in più nel mercato di gennaio, cosa che avrebbe potuto rilanciare il progetto, quest’anno però altri dubbi tengono svegli i tifosi.

Il mondiale alle porte potrebbe cambiare le sorti della stagione. Dopo un avvio da record per la squadra di Spalletti la sosta rischia di spezzare il ritmo della squadra e di compromettere quanto di buono fatto fin ora.

Napoli, tra il nodo mercato e l’insidia del mondiale

Il mondiale in Qatar rimarrà come uno dei più discussi della storia. Anche i calciatori stessi stanno risentendo della mole di partite ravvicinate e gli infortuni hanno cominciato a far tremare i club.

Giocare una competizione simile in inverno non è stata una scelta saggia, soprattutto visto il modo in cui potrebbe condizionare il resto della stagione. Non è certo infatti che i calciatori che vi prendono parte tornino nelle migliori condizioni, se non addirittura infortunati.

Il Napoli quest’anno porta parecchi giocatori chiave alle varie nazioni qualificate e dunque i rischi non possono che aumentare. Se le pedine fondamentali del gioco di Spalletti dovessero venire a mancare gli sforzi fatti fin ora rischiano di essere vani.

Il mercato dunque non può che giocare un ruolo fondamentale, ecco perché la società non vuole farsi trovare impreparata e il ds Giuntoli pare essere già al lavoro per rendere il club ancora più competitivo.

Giuntoli fiuta il grande colpo, ma c’è da battere la concorrenza

Il mercato non dorme mai ed i vari protagonisti sono sempre al lavoro per cercare di piazzare il colpo per rilanciare i sogni di un’intera piazza. Lo sa bene Giuntoli, che dopo aver stupito tutti in estate azzeccando le scommesse Kvaratskhelia e Kim, è pronto a fare quel passo in più.

Il primo nome sulla sua lista sembra essere l’attaccante dell’Udinese Beto. Calciatore dotato di grande corsa e fisicità, nello scorso campionato (ma anche in quello attuale) ha impressionato diventando una vera e propria rivelazione.

Le parole dell’agente lasciano intendere volontà della società di portare il calciatore alla corte di Spalletti, tuttavia c’è da battere la concorrenza. “Napoli interessato? Quando uno fa 1 gol ogni 100 minuti è chiaro che possa attirare attenzioni di altri club”.

Non ha voluto specificare chi fossero i diretti interessati al suo assistito, ma nemmeno smentire le voci di un trasferimento proprio a Napoli, non è da escludere dunque che le parti si siano già incontrate per valutare l’eventuale fattibilità di una trattativa che ad oggi appare comunque complicata.