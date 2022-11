Mondiali 2022 imbarazzo incredibile in diretta: giocatori nudi in video

Gaffe incredibile e spiazzante in vista dei Mondiali di Qatar 2022: alcuni giocatori sono apparsi nudi in video.

Un retroscena ha coinvolto dei calciatori mentre erano nudi: il protagonista ha svelato quanto accaduto.

I Mondiali di Qatar 2022 sono ormai alle porte: sarà una delle edizioni più attese e guardate di sempre. Ci saranno tantissimi campioni e Nazionali ricche di talento che cercheranno di salire sul tetto del mondo.

La grande favorita è l’Argentina, ma anche Brasile e Francia sembrano sullo stesso livello dell’Albiceleste. I riflettori saranno puntati su Messi e Ronaldo: salvo sorprese, questa potrebbe essere la loro ultima partecipazione al torneo. Il 10 argentino si presenta in uno stato di forma migliore, mentre il 7 portoghese sta vivendo un momento complicato, ma ha già dimostrato di poter incidere con la maglia del Portogallo.

Intanto, un protagonista di questo Mondiale ha svelato un retroscena sorprendente e imbarazzante che coinvolge alcuni calciatori apparsi nudi in video.

Mondiali 2022, un protagonista svela un retroscena imbarazzante: giocatori nudi in video

Il Mondiale sta per iniziare, ma, come noto, sarà uno dei più discussi di sempre. L’organizzazione in Qatar ha portato a diverse polemiche sul piano etico-morale e, di recente, Blatter ha anche ammesso di aver sbagliato ad assegnare il torneo a questo Paese.

Ad ogni modo, i tifosi sono molto interessati all’evento e non vedono l’ora di ammirare i campioni in campo. Come anticipato, ce ne saranno tantissimi, anche se alcuni big hanno dato forfeit causa infortunio o mancata convocazione. La Nazionale più colpita è la Francia, che ha perso Pogba, Kanté e Kimpembe, mentre l’Inghilterra ha dovuto rinunciare quelli che sarebbero potuti essere i terzini titolari: Chilwell e James.

A proposito di convocazioni, un CT ha svelato un retroscena alquanto imbarazzante che lo ha coinvolto: si tratta dell’olandese Louis Van Gaal.

Il commissario tecnico ha raccontato di aver voluto videochiamare i giocatori esclusi dalla lista dei convocati per comunicargli personalmente la decisione. Tuttavia, ha aggiunto che alcuni di loro hanno risposto mentre erano nudi o mentre si stavano svegliando.

Un siparietto imbarazzante che ha strappato qualche sorriso, ma in molti si sono focalizzati su chi fossero gli esclusi: ci sono diversi big.

La lista degli esclusi da Van Gaal: ci sono dei big

Come noto, non è facile per i CT selezionare 26 giocatori da portare in Nazionale: è inevitabile escludere qualcuno. Tuttavia, fra le varie convocazioni ci sono state delle grandi sorprese. Per esempio, Luis Enrique ha scelto di lasciare a casa Sergio Ramos, Thiago Alcantara, Fabian Ruiz, Brahim Diaz e Gerard Moreno.

Anche Louis Van Gaal ha preso delle scelte importanti non chiamando alcuni big. Tra questi ci sono Gravenberch, Malen, Brobbey, Danjuma, Cillessen, Bakker e, soprattutto, Botman.

Il centrale ex Lille, grande obiettivo di mercato estivo del Milan, è uno dei protagonisti dell’ottimo avvio del Newcastle, attualmente terzo in Premier League.

Ad ogni modo, Van Gaal ha deciso di non puntare su di lui, chiamando altri centrali come Van Dijk, De Ligt, Aké, Blind, Timber e De Vrij.