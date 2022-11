Il titolo della Gazzetta fa infuriare i tifosi: ma non ce n’è motivo, ecco perché

La Gazzetta dello Sport apre con una prima pagina a tre, ma dimentica una squadra: i tifosi scatenano i social, furia contro il noto giornale.

Dopo tre mesi contraddistinti da settimane dove ci sono state tre partite in sette giorni, i vari campionati si sono fermati per lasciare spazio al primo Mondiale invernale della storia di calcio. La massima competizione per le nazionali, infatti, comincerà domenica prossima con il match tra il Qatar, padroni di casa, e l’Ecuador.

Il Napoli è arrivato come meglio non poteva a questa lunghissima sosta. I partenopei, infatti, si sono prima qualificati agli ottavi di finale di Champions League, dove incontreranno l’Eintracht Francoforte, e poi hanno allungato in campionato. La squadra di Luciano Spalletti, di fatto, ha attuato la prima fuga della stagione, visto che ha terminato questo primo scorcio di stagione con ben 8 punti di vantaggio sul Milan di Stefano Pioli secondo in classifica.

Juventus ed Inter, invece, sono ancora più lontane, considerando che, rispettivamente, hanno 10 ed 11 punti di distacco dal Napoli. A prescindere dalla classifica, i partenopei si sono letteralmente mostrati superiori rispetto ai propri avversari su tutti gli aspetti: dalla continuità, passando per la compattezza difensiva, al livello di gioco espresso in zona d’attacco. I tifosi del team campano, quindi, dovrebbero essere super contenti, ma c’è stato un titolo della ‘Gazzetta dello Sport’ che li ha fatti infuriare.

Napoli, per la Gazzetta dello Sport il campionato è ancora aperto: la rabbia dei tifosi azzurri

Il quotidiano sportivo, infatti, ha titolato così in prima pagina: “Milan, Juve ed Inter avvisano il Napoli. Non è finita”. Con questo titolo, la ‘Gazzetta dello Sport’ ha voluto dare una speranza ai tifosi delle tre grandi del Nord, anche se così hanno fatto arrabbiare, e non poco, i sostenitori azzurri.

I supporters partenopei, di fatto, si sono lamentati per come i giornali del Nord, ancora una volta, non considerino il Napoli come il favorito per la vittoria del campionato. Tuttavia questa prima pagina della ‘Gazzetta dello Sport’ è la più grande dimostrazione di quanto temano la squadra di Luciano Spalletti, visto che cercano in tutti i modi di tenere aperta una Serie A che però, sembra molto indirizzata. Anche lo stesso Massimiliano Allegri è di questo avviso.

Juventus, Massimiliano Allegri sul Napoli: “Sta facendo un campionato a sé”

Il tecnico toscano, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’ nel post gara di Juventus-Lazio: “Il Napoli sta facendo un campionato a sé, sta viaggiando ad una media impressionante. Gli azzurri, potenzialmente, possono girare nel girone d’andata a 53 punti. A meno di 90 punti, visto per come sta andando il Napoli, il campionato non vince”.