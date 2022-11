La vittoria del Milan ad evitare una polemica che si è estesa a diversi episodi accaduti nel corso del campionato: quello che è accaduto è gravissimo.

Dopo il successo di sabato pomeriggio contro l’Udinese di Andrea Sottili per 3-2, il Napoli era riuscito a portare a ben undici punti di vantaggio sul Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, di fatto, contro la Fiorentina avevano un solo risultato per continuare a sperare di bissare il successo dell’anno scorso, ovvero la vittoria.

Il Milan, infatti, è partito subito alla grande, visto che è passato in vantaggio già al 2’ con la rete di Leao. Dopo aver trovato il gol, tuttavia, i rossoneri hanno abbassato il proprio baricentro, facilitando così le azioni offensive della Fiorentina, la quale riesce a pareggiare con Barak al 27’. Il primo tempo si è poi concluso con la super occasione di Diaz, ma il suo pallonetto è stato salvato sulla linea da Venuti.

La seconda frazione di gara, di fatto, è stata contraddistinta da occasioni da ambo le parti, anche se la più ghiotta è capitata a Ikoné che, però, vede ha visto il salvataggio sulla linea da parte di Tomori. Il Milan è poi riuscito ad ottenere i tre punti nei minuti di recupero grazie all’autogol di Milenkovic. Tuttavia, prima del gol della squadra guidata da Stefano Pioli, c’è stato un episodio che ha scatenato tantissime polemiche.

Milan-Fiorentina, tantissime proteste per il mancato rigore non concesso ai viola

Al 60’, infatti, Ikonè è stato fermato in scivolata da Tomori proprio al momento di concludere a porta a due passi da Tatarusanu, ma secondo l’arbitro Sozza non c’erano gli estremi per un calcio di rigore, visto che ha fatto proseguire con il corner per la Fiorentina. I calciatori viola hanno protestato tantissimo, ma, dopo un check del VAR, il direttore di gara ha confermato la propria decisione.

Secondo l’arbitro Sozza, di fatto, Tomori ha colpito prima la palla e poi la gamba di Ikoné. Tuttavia, non appena confermata la decisione di non dare il rigore, sui social è scoppiato il finimondo. Tantissimi tifosi, e non solo quelli della Fiorentina, si sono lamentati tantissimi della mancata assegnazione del penalty. Al termine della gara di San Siro, ci sono state delle dichiarazioni che hanno aumentato ancora di più le polemiche del post partita.

Contatto Ikoné-Tomori, Luca Marelli: “Sozza ha fatto bene a non dare il rigore”

Luca Marelli, talent arbitrale per ‘DAZN’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sul contatto tra Ikoné e Tomori: “Il calciatore inglese tocca prima palla e gamba insieme, contemporaneamente” ha affermato commentando il fatto.

“Questa è una decisione di campo, ecco perché il VAR non è intervenuto, ma comunque resta una situazione soggettiva. Per me, Sozza ha preso la decisione giusta nel non concedere il calcio di rigore” ha poi concluso mettendo a tacere le polemiche.