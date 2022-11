Stefano Tacconi dopo il grave aneurisma: oggi si presenta così, le sue condizioni

Nuovo aggiornamento sulle condizioni dell’ex Juventus ed Avellino Stefano Tacconi colpito da un aneurisma sette mesi fa.

Continuano ad essere monitorate giorno dopo giorno le condizioni di Stefano Tacconi, ex portiere, tra le tante, di Juventus ed Avellino, ricoverato da fine Aprile a causa di un grave aneurisma.

Quando arrivò in ospedale, le condizioni furono gravi per alcuni giorni e filtrava pessimismo, sulle sue probabilità di sopravvivenza. Tacconi, però, non si arreso ed ha continuato a lottare, restando aggrappato alla vita e le sue condizioni hanno iniziato a migliorare dopo aver tenuto in apprensione tutto il mondo del calcio e non solo. Ed in queste 7 mesi l’ex portiere ne ha giocate di altre sfide difficili, seppur fuori dal campo.

La forza di Tacconi: quando il “fino alla fine” vale anche nella vita

Lo scorso 23 aprile, la notizia del grave aneurisma che aveva colpito l’ex portiere Stefano Tacconi lasciò tutti scioccati, sia tifosi che addetti ai lavori. Le condizioni dell’ex portiere di Juventus ed Avellino da subito apparvero gravi, ma stazionarie e da quel 24 aprile iniziò un lungo calvario per lui che perdura ancora oggi. Il momento più delicato è stato a maggio, con Tacconi che è entrato nel suo momento più critico con le sue condizioni che erano altalenanti. Tuttavia, Andrea Barbanera, direttore della struttura di neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria, rassicurò tutti affermando come tale criticità era prevista e che solo nei prossimi giorni si sarebbe potuto tracciare un quadro più chiaro.

Tacconi è riuscito a superare quel momento critico alla grande, incarnando anche fuori dal campo l’essenza del “fino alla fine”, il celebre slogan che contraddistingue la Juventus. Come i bianconeri, l’ex portiere non si è arresoi fin quando c’è stata partita e si può dire che è riuscito a portare la sfida a questi lunghissimi tempi supplementari. Le condizioni dell’ex portiere stanno venendo monitorate giorno per giorno e tutti sperano possa arrivare una buona notizia. Ad aggiornare sulle condizioni di Tacconi è il figlio Andrea Tacconi che attraverso Instagram tiene informati tifosi ed amici del padre.

Le ultime sulle condizioni di Stefano Tacconi

Il periodo più complicato sembra essere alla spalle, ma Tacconi deve ancora lottare e lo sta facendo con grande forza. Tramite Instagram, il figlio Andrea Tacconi ha voluto aggiornare tutti i tifosi e gli amici di suo padre riguardo le sue condizioni, affermando come ci siano stati dei passi indietro nella sua condizioni, ma che si sta lentamente riprendendo e la speranza è quella di poter dare finalmente la bella notizia che tutti aspettano.

In ospedale fin da Aprile, Stefano Tacconi tornò a parlare lo scorso Luglio, dichiarando a La Stampa di non ricordare niente se non che è stato tanto male, ma che le cose stavano migliorando. La speranza è che le condizioni di Tacconi possano continuare migliorare e che possa abbandonare l’ospedale e tornare alla sua vita. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Tacconi è diventato chef e selezionatore di vini insieme al figlio e non vede l’ora di poter tornare in cucina e sentirsi di nuovo vivo.