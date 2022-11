De Laurentiis si guarda indietro: le sue parole fanno sorridere tutti

Il Napoli ha salutato la prima parte di stagione nel migliore dei modi: le parole del Presidente De Laurentiis hanno fatto sorridere tutti, ecco perché.

È un Napoli straordinario quello che domina la Serie A. Ad inizio stagione pochi avrebbero scommesso su una squadra totalmente rivoluzionata che tuttavia ha messo da parte tutte le critiche e ha lavorato sodo assieme all’allenatore.

I risultati sono sotto gli occhi tutti ed evidenziano la meraviglia di questa squadra, la quale è riuscita a mantenere svariati punti di distacco dalle inseguitrici in modo da congelare il primo posto. Certo, nulla è ancora detto, il campionato è ancora lungo ma ci sono tutti i presupposti per vedere un Napoli simile anche nel 2023.

Napoli, ADL esulta e carica gli undici di Spalletti

Può considerarsi totalmente soddisfatto uno che la scorsa estate è stato preso a pesci in faccia da tutti, dai tifosi e non solo. E invece proprio il patron degli azzurri Aurelio De Laurentiis è uno dei primi ad esultare per aver messo in piedi una squadra finalmente competitiva e totalmente adatta all’idea tattica di Luciano Spalletti.

Certo, le critiche erano anche corrette, soprattutto alla luce di quelle perdite così pesanti (Insigne, Mertens e Koulibaly in primis), ma alla fine coordinando il mercato assieme all’imprescindibile Cristiano Giuntoli sono arrivati dei sostituti di altissimo livello. Tra questi ovviamente non si possono non menzionare Khvicha Kvaratskhelia, sconosciuto ai più prima del suo arrivo in Italia e Kim Minjae, centrale che aveva il gravoso compito di sostituire Kalidou Koulibaly.

Questo è il miglior Napoli della gestione De Laurentiis?

In questo senso è giusto far parlare i numeri di questo Napoli. A differenza di quello marchiato dal gioco sarriano, si dimostra molto più dinamico e “dipendente” dalla panchina. In effetti, l’attuale allenatore della Lazio fossilizzava il suo gioco su soluzioni meccanicamente perfette ma che a volte venivano danneggiato da infortuni e da altri problemi

Ed invece la macchina di Luciano Spalletti appare molto più predisposta a dominare gli avversari e raramente va in affanno alla ricerca della giusta soluzione. Il segreto di questo Napoli è proprio il gruppo, contraddistinto da una serie di ragazzi giovanissimi e vogliosi di diventare “grandi” nel calcio che conta.

ADL sui social: “È il mio miglior Napoli”

“Con l’Udinese si chiude una striscia straordinaria di successi. Questo è certamente il mio Napoli migliore“. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su Twitter pochi istanti dopo aver visto trionfare la sua squadra contro l’Udinese.

Il numero 1 azzurro è sicuro che anche dopo la sosta il Napoli saprà proporre questo gioco arrembante: “Ci fermiamo per due settimane ma riprenderemo con la stessa voglia e la stessa tenacia, consapevoli della nostra forza”.

Infine, arrivano i ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile un cammino del genere: “Un grazie sincero alla squadra, allo staff e a tutti i dirigenti e collaboratori. Naturalmente grazie ai nostri meravigliosi tifosi e a mio figlio Edoardo nel suo ruolo di Vice Presidente. Si ottengono risultati importanti solo se tutta la squadra gira al massimo. Ed è proprio quello che sta succedendo. Forza Napoli Sempre“.