Kvaratskhelia non ha giocato le ultime tre partite dell’anno, ma resta comunque protagonista delle ultime vicende che riguardano il Napoli: ecco il segnale fortissimo che ha inviato.

Il Napoli ha compiuto una grandissima prima parte di stagione. Gli azzurri, infatti, hanno sia raggiunto da primi del girone gli ottavi di finale da Champions League, dove incontreranno l’Eintracht di Francoforte, che fatto letteralmente il vuoto in campionato. La squadra di Luciano Spalletti, almeno per il momento, sta dominando in Serie A.

I partenopei, infatti, sono primi ed hanno la bellezza di otto punti di vantaggio sul Milan secondo e ben 10 sulla Juventus. Considerando gli addii eccellenti dell’estate scorsa, nessuno si aspettava questi risultati incredibili. La società partenopea, di fatto, ha realizzato una campagna acquisti perfetta, visto che ha preso calciatori che si sono subito dimostrati decisivi. Tra questi super nuovi arrivati di quest’anno bisogna sicuramente inserire Khvicha Kvaratskhelia.

L’attaccante esterno, di fatto, è stato un autentico boom di questi primi tre mesi di stagione, considerando che, tra gol ed assist vincenti, è riuscito ad essere decisivo in tutte le gare che ha giocato. Le ultime tre partire dell’anno prima della sosta per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar, però, Kvaratskhelia non ha potuto giocarle per colpa di una lombalgia acuta rimediata in uno scontro con Alexander-Arnold nel corso della gara di ritorno di Champions League tra il Liverpool ed il Napoli. Nonostante il suo forfait di queste settimane, l’ex Dinamo Batumi è stato protagonista di una ‘visita a sorpresa’.

Kvaratskhelia ed i dettagli di una settimana incredibile: ecco cosa è successo

Khvicha Kvaratskhelia, infatti, all’Hotel Britannique di Napoli, ha incontrato dodici suoi giovani connazionali, che si trovano proprio in questi giorni nella città partenopea per motivi di studio, visto che sono in visita allo SPICI della Federico II di Napoli, ovvero nell’hub di open innovation nato nel Polo tecnologico dell’università federiciana di San Giovanni a Teduccio.

Il calciatore azzurro non si è solo complimentato con gli studenti, ma gli ha anche regalato una sua maglia autografata. Kvaratskhelia con questo suo gesto è entrato sicuramente ancora di più nei cuori dei tifosi partenopei che, però, adesso sperano di rivederlo in campo al meglio alla ripresa del campionato. Il segnale che ha inviato comunque è chiarissimo ed a tutti coloro che credevano si fosse abbattuto psicologicamente dopo il furto ed il seguente infortunio ha fatto capire che invece è profondamente sereno.

Il Napoli alla ripresa avrà un calendario insidioso

Al termine della sosta, infatti, il Napoli avrà un calendario molto difficile, almeno sulla carta. I partenopei, di fatto, avranno ben tre scontri diretti nel mese di gennaio contro Inter, Juventus e Roma ed in più dovranno giocare in trasferta contro la Sampdoria e la Salernitana. Luciano Spalletti, quindi, spera che i suoi si facciano trovare pronti per un gennaio che potrebbe risultare già fondamentale per il prosieguo della stagione.