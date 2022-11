Ex giocatore della Juve ci va giù pesante, parole di fuoco: “Non mi era mai capitato!”

L’ex giocatore della Juventus tra i più famosi ed amati ha rilasciato dichiarazioni infuocate in merito ad una vicenda che ha interessato una delle squadre più rappresentative del campionato.

Solo la sosta ha fermato un Napoli devastante, in grado di comandare la Serie A con più otto punti di vantaggio rispetto al Milan con sole 15 giornate giocate. I numeri parlano chiaro e fanno riferimento ad una squadra al momento senza punti deboli, che arriva alla sosta con il miglior risultato di classifica possibile.

A riconoscerlo non solo i tifosi del Napoli, ma anche gli osservatori super partes come Marco Tardelli. L’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana in un suo intervento ha elogiato gli azzurri di Spalletti comparando il lavoro del tecnico toscano con quello di Josè Mourinho alla Roma.

Napoli, Spalletti è la chiave del tuo successo

Più volte in conferenza stampa Luciano Spalletti ha dimostrato di essere anche un grande motivatore, ritenendo tutti i calciatori come potenziali titolari. Lo si è visto durante le assenze di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia: due calciatori fondamentali per il gioco spallettiano, ma alla fine anche senza di loro in campo gli azzurri hanno mostrato tutta la loro forza, vincendo di fatto gran parte degli incontri.

Tuttavia, non tutti gli allenatori possono ritenersi così bravi a comunicare davanti alla stampa. Basti ad esempio pensare al caso più eclatante accaduto nelle scorse settimane, ovvero l’allontanamento del terzino della Roma Rick Karsdrop, deciso da Josè Mourinho in conferenza stampa dopo la conclusione della partita Sassuolo-Roma.

Tardelli: “Mourinho manda segnali di malessere nello spogliatorio”

Marco Tardelli in una intervista al quotidiano ‘La Stampa’ ha voluto commentare la vicenda di Mourinho prendendo spunto da quello che sta succedendo al Napoli. Perché è evidente che nel capoluogo campano si sta compiendo un grande lavoro anche dal punto di vista della comunicazione con la stampa. “Grande Spalletti quando ricorda ai giornalisti che è più bello e facile contare su ventidue giocatori anziché su undici facendo capire ai suoi ragazzi che tutti sono determinanti e che solo con la loro disponibilità verso il compagno e seguendo le regole e i consigli del loro allenatore possono raggiungere quei traguardi ai quali i tifosi in questo momento credono”.

Al contrario l’ex campione del mondo è andato giù pesante nei confronti di Josè Mourinho, protagonista, come detto, del recente caso che ha colpito il terzino olandese Kardrop: “Quello di Spalletti è un modo di vedere e gestire il gruppo totalmente diverso da quello di Mourinho che manda segnali di malessere ai propri ragazzi esortandoli a non pensare ai Mondiali in Qatar e soprattutto licenziandone uno in diretta televisiva per tradimento e scarsa professionalità”.