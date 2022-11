Caressa distrugge Cassano ed Adani: ribatte punto su punto, tifosi scatenati

La lite a distanza tra Fabio Caressa e la Bobo Tv si arricchisce di un ulteriore capitolo con il giornalista che ha attaccato Cassano e Adani.

Negli ultimi tempi, con l’esplosione dei social e delle “tv alternative”, sono nati anche nuovi forum in cui discutere i calcio. Luoghi nei quali molto spesso si cerca più che l’analisi in sè la battuta facile o il semplice scherzo: è una realtà per alcuni difficile da digerire (basti pensare agli appassionati del calcio vecchio stampo), ma grosso modo è un buon metodo per rendere l’analisi calcistica alla portata di tutti.

Tra i canali calcistici con più seguito alle spalle non si può nominare la Bobo Tv, fondata dagli ex calciatori Antonio Cassano, Nicola Ventola, Christian Vieri e Lele Adani. Da due anni a questa parte non sono mai mancate le polemiche scaturite da alcune dichiarazioni. Un esempio è il diverbio avuto con il giornalista e volto di Sky Fabio Caressa.

Caressa contro la Bobo Tv: uno scontro che dura da anni

Un giornalista vecchio stampo come Fabio Caressa ha più volte criticato l’approccio degli ex atleti durante loro trasmissioni. Spesso la critica che fa il giornalista e telecronista è riferita ad una visione del calcio fin troppo semplicistica; viene criticato il modo, non la buona intenzione di parlare di sport in una piattaforma come YouTube.

Un anno fa, ad esempio, Fabio Caressa rispose a Cassano in merito alle accuse di quest’ultimo che bollavano il giornalista come un incompetente di calcio. In particolare, l’ira dell’ex Bari era esplosa quando Caressa disse che “come Messi ce n’erano tanti in giro”. Alle accuse il giornalista aveva risposto affermando semplicemente di ritenere simpatico Cassano.

Caressa, altro scontro con Cassano: volano stracci tra i due

Ora la polemica si arricchisce di un nuovo capitolo. Caressa, dopo la recente prestazione della Juventus, ha indirettamente chiamato in causa Cassano e, in minima parte, il suo collega Adani in riferimento al fatto che ora la squadra di Allegri debba essere considerata in maniera diverse rispetto a qualche mese fa.

Ebbene, nel video pubblicato sul proprio canale YouTube, il giornalista ha esplicitamente detto che il calcio deve essere analizzati in maniera “scientifica”. “Ora vorrei vedere dei commenti non di parte, obiettivi, sulla Juventus. Noi non facciamo i filosofi del nostro modo di vedere il calcio. La Juve là, a prescindere dal calcio espresso“, afferma i giornalista.

“Ora quali sono i commenti, gli stessi di prima? Tutti questi fenomeni che dovevano aiutare la Juve sono scomparsi. Adesso ci sono altri giocatori interessanti che sono cresciuti con Allegri“. Per concludere ecco la stoccata finale alla Bobo Tv: “Il gusto personale va bene, però l’analisi deve essere scientifica, perché noi facciamo questo mestiere”.