Giuntoli studia il colpaccio: la mossa potrebbe cambiare il futuro per sempre

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli al lavoro per un colpaccio che potrebbe cambiare per sempre il futuro degli azzurri.

Con la vittoria contro l’Udinese, il Napoli ha centrato l’undicesima vittoria consecutiva ed è rimasto saldamente al comando della classifica. Al di là di quello che accadrà sugli altri campi, gli azzurri chiuderanno l’anno con almeno 8 punti o più di vantaggio sulle concorrenti.

Luciano Spalletti ha di sicuro molti meriti per come sta rendendo la squadra che si è messa a completa disposizione del proprio tecnico dando il 100% in tutte le gare fin qui disputata, ma l’allenatore toscano non è l’unico che si è merita i complimenti. Se li merita anche il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli che ha regalato al tecnico una rosa di grande qualità nonostante le tante cessioni e vuole continuare a rendere forte il suo club.

Giuntoli l’arma in più del Napoli: così il ds ha fortificato gli azzurri

Arrivato tra lo scetticismo generale per essere stato “solo” il ds del Carpi, che ricordiamo arrivò in Serie A anche grazie a lui, Cristiano Giuntoli con il passare degli anni è riuscito a zittire tutti i critici Il ds azzurro ha portato al Napoli giocatori che hanno permesso agli azzurri di lottare ogni anno per il titolo e di centrare sempre la qualificazione alle coppe europee. Tra questi vale la pena ricordare Allan, Fabian Ruiz, Ospina, Osimhen, Lozano, Zielinski e Di Lorenzo, con gli ultimi quattro che stanno ancora dando il loro contributo. Il ds azzurro è diventato così l’arma in più del Napoli che si è fortificato nel tempo.

Giuntoli non ha mai avuto grosse risorse economcihe a disposizione, ma il suo ottimo lavoro di scouting sta funzionando benissimo ed il Napoli ne sta beneficiando. Anche negli ultimi 2 anni, il ds azzurro ha portato all’ombra del Vesuvio giocatori giovani ma di grande qualità come Lobotka, Anguissa, Kim Min-Jae e soprattutto Kvaratskhelia, a mani basse il miglior colpo di mercato degli azzurri nelle ultime 2 finestre estive di calciomercato. Ora Giuntoli vuole rendere forte il Napoli nel tempo ed è per questo motivo che è già al lavoro per un colpaccio importante e regalare una grossa gioia ai tifosi azzurri dopo aver bloccato Anguissa.

Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia: Giuntoli al lavoro per il rinnovo

Nonostante un contratto in scadenza solamente nel 2027, il Napoli e Giuntoli non vogliono lasciare niente al caso, con il ds azzurro che si è messo già al lavoro per poter rinnovare il contratto dei Kvicha Kvaratshelia. Al momento, Kvaratkshelia percepisce solo 1,4 milioni a stagione e l’intenzione degli azzurri è quella di prolungare la durata del suo contratto con un cospicuo aumento dell’ingaggio.

Le grandissime prestazioni di Kvaratskhelia hanno subito attirato lo sguardo dei grandi club e Giuntoli non ha intenzione di lasciare andare via il talento georgiano tanto facilmente dopo essere riuscito a strapparlo alla Dinamo Batuni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il ds del Napoli avrebbe incontrato l’agente del giocatore per discutere di questo rinnovo, approfittando della visita di quest’ultimo al suo assisito. Probabilmente si andrà per le lunghe, ma Giuntoli è determinato nel mettere a segno l’ennesimo grande colpo della sua gestione.