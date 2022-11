Crisi Samp, Stankovic in bilico: un ex Napoli nel mirino per la panchina

Dejan Stankovic è finito sulla graticola dopo la sconfitta della Sampdoria contro il Lecce ed i blucerchiati pensano ad un ex Napoli per la panchina.

Altra brutta sconfitta per la Sampdoria che nell’ultimo turno di campionato prima della sosta si è fatta battere 2-0 dal Lecce in casa, con i salentini a segno con Colombo e Banda. Con questa sconfitta, i blucerchiati restano in acque molto pericolose e rischiano di sprofondarvi sul serio.

Adesso ci sarà la sosta per il Mondiale ed in casa Sampdoria si faranno serie riflessioni sul futuro. Il pericolo retrocessione sta diventando sempre più concreto con il passare delle giornate, con i blucerchiati che hanno vinto solo 1 delle ultime 7 partite, segnando solo un gol. Ed ora a pagarne le conseguenze potrebbe essere Dejan Stankovic, arrivato a Genova solo un mese fa.

La Sampdoria sprofonda: Stankovic ora rischia grosso

La stagione della Sampdoria è partita malissimo con Marco Giampaolo che ha guidato il club ligure per 8 giornate, non vincendo neanche una partita nonostante due pareggi incoraggianti contro Juventus e Lazio. Dopo il secco 3-0 subito contro il Monza, il club blucerchiato ha deciso di cambiare guida tecnica, affidando la panchina a Dejan Stankovic, desideroso di poter allenare in Serie A dopo l’esperienza in Serbia allo Stella Rossa. Tuttavia, neanche con Stankovic le cose sono cambiate al di là dei 4 punti conquistati nelle prime tre partite della nuova gestione e del successo in Coppa Italia.

Dopo il successo contro la Cremonese, la Sampdoria ha di nuovo smarrito la via, infilando quattro sconfitte consecutive senza segnare neppure un gol. Se le disfatte contro Inter e Fiorentina potevano anche starci, quelle contro Torino e Lecce fanno storcere il naso poichè arrivate contro avversari, sulla carta, abbordabili. E la sconfitta contro il club salentino potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per la dirigenza blucerchiato che ora potrebbe sollevare Stankovic dall’incarico dopo solo un mese per rimpiazzarlo con un ex Napoli.

Stankovic verso l’esonero: la Sampdoria pensa a Ranieri per la panchina

Come detto, in casa Sampdoria sono ore di profonda riflessione per capire cosa fare in futuro, con i dirgenti che sono ben coscienti di non poter sbagliare ancora. In un solo mese non ci si poteva aspettare miracoli da Stankovic ma, quando non arrivano i risultati, nel calcio alla fine è sempre l’allenatore a pagare e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio potrebbe esserci un nuovo ribaltone in panchina, con un clamoroso ritorno di Claudio Ranieri.

Il tecnico romano, che ha guidato anche il Napoli nella stagione 1991-1992, è stato alla guida della Sampdoria già dal 2019 al 2021, decidendo poi di lasciare il club blucerchiato dopo non aver trovato l’accordo per rinnovare il contratto. Subentrato a Di Francesco ad Ottobre 2019, Ranieri riusciì a salvare la Sampdoria con 4 giornate d’anticipo tra mille difficoltà ed ora il club blucerchiato vuole puntare di nuovo su di lui per tentare una nuova clamorosa salvezza.