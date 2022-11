Ultim’ora Gianluca Vialli, condizioni di salute: alta tensione sul web

Nelle ultime ore è esploso un tam-tam mediatico sulle condizioni di salute di Gianluca Vialli: le notizie più recenti hanno scatenato il web.

Nel 2017 era stato diagnosticato all’ex calciatore un tumore al pancreas che aveva tenuto tutti con il fiato sospeso: ecco le sue condizioni attuali.

Non sono stati anni sicuramente facili per Gianluca Vialli, che dal 2017 lotta contro un brutto male che, così all’improvviso, è comparso stravolgendogli la vita. La diagnosi era stata di quelle da tenere tutti con il fiato sospeso: tumore maligno al pancreas. Nell’ultimo periodo però la malattia era regredita e l’ex calciatore di Sampdoria e Juventus tra le altre era tornato alla ribalta con il ruolo di Capo delegazione della Nazionale Italiana. Rimarrà iconica e tra le pagine più belle della storia del calcio l’immagine che lo ritrae abbracciato con il suo “fratello” calcistico Roberto Mancini a Wembley, dopo il rigore parato da Donnarumma a Bukayo Saka che permise all’Italia di laurearsi Campione d’Europa.

La fake news sulla sua presunta morta ha indignato tutti: ecco cosa è successo

Nelle prime ore di questa mattina è però iniziata a circolare sul web una fake news che lo avrebbe dato per morto. Ovviamente una notizia assolutamente non vera e che è stata subito smentita. Al contrario invece l’ex giocatore negli ultimi mesi sta prendendo parte in modo molto attivo alla cessione della “sua” Sampdoria.

Infatti, com’è noto già da tempo, Vialli sarebbe uno degli intermediari insieme all’imprenditore cinematografico Francesco Di Silvio, uno degli uomini di fiducia dello sceicco Al Thani, Medi Hani e l’ex calciatore Ivano Bonetti. La trattativa prosegue da mesi ma per completarla mancano ancora quei “famosi” 40 milioni di euro da depositare sul conto escrow (gestito da Francesco Console) per attivare la clausola dell’esclusiva con il trustee Gianluca Vidal.

Ciò sarebbe la riprova che anche Vialli farà parte del nuovo organigramma societario qualora la cessione andasse in porto.

Lo sciacallaggio non ha mai fine ma Vialli non molla

Ora come ora nessuno se non il diretto interessato conosce le sue reali condizioni di salute, ma quel che è certo è che Gianluca Vialli non è morto. È veramente un atteggiamento penoso messo in campo da parte di alcuni sciacalli quello di sfruttare un vero e proprio dramma non solo personale ma anche familiare per qualche click in più.

Vialli ha sempre dimostrato di essere una persona esemplare oltre che un professionista ammirato, e anche per questo motivo gli si può augurare solo il meglio per il suo stato di salute. Visto il coraggio dimostrato fino ad ora, non ci sono dubbi che continuerà ad affrontare con lo stesso spirito e la stessa determinazione questa malattia.