By

Dopo che Kvaratskhelia non ha giocato le ultime tre partite dell’anno per una lombalgia acuta, il Napoli sta cercando di mediare.

Prima della lunga sosta invernale per dare spazio all’ormai imminente Mondiale in Qatar, il Napoli è riuscito a centrare un’altra vittoria molto importante. Gli azzurri, infatti, sabato scorso allo Stadio Diego Armando Maradona hanno battuto l’Udinese di Andrea Sottili con il risultato di 3-2, dando così un’ulteriore conferma di questo super inizio di stagione, anche se c’è da dire che gli ultimi dodici minuti della gara sono stati abbastanza complicati per i tifosi azzurri.

Il Napoli, infatti, era riuscito a portarsi con le reti di Osimhen, Zielinski ed Elmas sul risultato di 3-0, ma poi l’Udinese si è rifatta sotto con i gol di Nestorovski e Samardzic. Tuttavia, fortunatamente sia per Spalletti che per i sostenitori del team campano, gli uomini di Sottil non sono riusciti a pareggiare. A prescindere dallo spavento finale, gli azzurri hanno sicuramente meritato il successo di sabato.

I partenopei, di fatto, almeno fino al 75’, hanno dimostrato ancora una volta la loro forza, anche senza Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano, infatti, per colpa della lombalgia rimediata nel corso della gara di Champions League tra Liverpool e Napoli, ha dovuto saltare anche la partita contro l’Udinese. Proprio sull’ex Dinamo Batumi, intanto, è al centro di una mediazione molto importante.

Kvaratskhelia, il Napoli sta mediando con la Georgia per non fargli giocare l’amichevole contro il Marocco

Secondo quanto riportato dalla ‘Repubblica’, infatti, nonostante il problema alla lombalgia, Kvaratskhelia dovrebbe rispondere alla convocazione da parte della Georgia per l’amichevole del prossimo 17 novembre contro il Marocco. Tuttavia il Napoli sta cercando di mediare con la Federcalcio georgiana per cercare che il suo calciatore resti a riposo.

Il Napoli, di fatto, spera che Kvaratskhelia in questa lunga pausa riesca a recuperare al meglio la propria condizione. Il club partenope, di fatto, si auspica che il calciatore possa dare il suo contributo in un mese di gennaio che potrebbe essere già decisivo per il prosieguo del propri campionato.

Il Napoli vuole Kvaratskhelia al top per il difficilissimo mese di gennaio

A gennaio, infatti, il Napoli dovrà affrontare delle gare molto difficili. La prima sarà proprio al rientro da questa lunga sosta, visto che gli azzurri affronteranno il prossimo 4 gennaio a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. Lo stesso tecnico nerazzurro spera che nello scontro diretto riesca a recuperare qualche punto: “Il Napoli? Sta facendo un grandissimo percorso, ma il campionato è ancora lungo”. Dopo la sfida contro la ‘Benamata’, ci saranno altre quattro gare importantissime: Sampdoria, Juventus, Salernitana e Roma.