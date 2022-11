Gasperini furioso contro il club: lo sfogo pesantissimo davanti a tutti

Al termine della partita contro l’Inter l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si è sfogato parlando in modo molto duro del suo club: ecco cosa ha detto.

I gol di Lookman e Palomino non sono comunque riusciti ad evitare la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite per la squadra bergamasca.

È arrivata la tanto attesa pausa per i Mondiali e quindi è già tempo di bilanci per le squadre di Serie A. Tra quelle che più hanno sorpreso in questa prima parte di stagione c’è senza dubbio l’Atalanta, che dopo quindici giornate si trova al sesto posto con 27 punti. Decisamente un ottimo bottino per gli uomini di Gasperini che hanno costruito maggior parte della loro classifica soprattutto nelle primissime giornate.

Nelle ultime cinque partite infatti, complice anche il livello degli avversari, i bergamaschi hanno collezionato ben quattro sconfitte contro Lazio, Napoli, Lecce e, per ultima, contro l’Inter. Comunque poco male per una squadra che è a soli tre punti dal quarto posto e che nella seconda parte di stagione potrà contare sul vantaggio di essere l’unica big senza coppe europee. Oltre a questo chiaramente sarà fondamentale recuperare i giocatori di maggiore qualità, Zapata e Muriel su tutti, al massimo della condizione.

Se ciò dovesse accadere l’Atalanta potrebbe davvero rappresentare una mina vagante nella rincorsa alla Champions League. Al termine della gara contro i nerazzurri però Gasperini ha sorpreso tutti attaccando la propria società e sollevando un polverone che potrebbe avere anche delle ripercussioni in questa pausa di due mesi: ma ecco che cosa ha detto il tecnico bergamasco.

La critica al calciomercato e quel precedente del 2016

Come già aveva abituato negli anni passati e più in particolare nella scorsa stagione, Gian Piero Gasperini non ha mai avuto problemi a sfogarsi anche in modo pesante davanti alle telecamere. Anche ora l’allenatore dell’Atalanta non è stato da meno, criticando in modo molto duro la propria società per alcune scelte di mercato poco chiare. Tra tutte, quella di non aver deciso a inizio anno se puntare con forza sui giovani, mettendo alla porta i veterani, oppure su una squadra più matura pronta a lottare per grandi obiettivi.

Gasperini ha dichiarato: “Devo mettermi nelle condizioni di valorizzare quello che crea la società. Dobbiamo condividere come arrivare, se vincere, ringiovanire… Se si vuole fare così, bisogna andare dritti e dare fiducia ai ragazzi. Non si può tenere il piede in troppe scarpe. Demiral e Zapata sono rimasti delusi dopo i cambi ma non posso essere messo in condizione di andare contro di loro, mi hanno dato tanto. Se l’obiettivo è il quarto posto basta che me lo si dica e lavoriamo per quello”.

Per ribadire il suo concetto il tecnico dell’Atalanta ha voluto richiamare un precedente, quello del 2016: “Quando stavo per saltare per aria quell’anno ho messo i giovani dentro, ma quelli che sono stati messi da parte non avevano una storia di passato con me”.

I litigi con i giocatori non gli vanno giù: Gasperini non le manda a dire

Tra i più esperti della rosa bergamasca ci sono giocatori che sono cresciuti e migliorati proprio sotto la guida di Gasperini, che gli hanno dato tanto anche dal punto di vista personale, motivo per cui l’ex tecnico di Genoa e Inter non ha nessuna intenzione di “metterseli contro”. Se però la società non ha avuto il coraggio a inizio stagione di fare scelte forti, toccherà nuovamente a lui farle.

Il Gasp ha però concluso in modo chiarissimo il suo intervento: “In questa situazione non ci voglio stare, non posso tutte le volte che sostituisco un giocatore sentire che litigo con lui. Perché l’Atalanta va incontro a queste situazioni? Non ne ha bisogno. Mi va bene anche salvarmi all’ultima giornata per dare una valorizzazione. L’unica cosa che ci ha salvato è che siam partiti forte”.