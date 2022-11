Sarri ci va giù pesante: l’attacco frontale alle big fa il giro del web

Maurizio Sarri ha attaccato pesantemente le big in conferenza stampa ed il suo sfogo sta facendo il giro del web.

Si è giocato nel weekend l’ultimo turno di campionato per quanto riguarda il 2022, con la Serie A che tornerà solamente a Gennaio 2023 per lasciare spazio al Mondiale. La competizione iridata inizierà domenica prossima e si disputerà in Qatar.

Una scelta che ha fatto molto discutere fin da quando è stata ufficializzata, con questo Mondiale che sarà il primo ad avere luogo nei mesi invernali, paralizzando i campionati per almeno 2 mesi. Molti addetti ai lavori si sono scagliati contro questa scelta per svariati motivi ed anche negli ultimi giorni le polemiche non si sono certo placate, con le stesse che probabilmente perdureranno per tutto il Mondiale.

Mondiale in Qatar: s’ha davvero da fare?

La domanda che tutti si stanno facendo è: questo Mondiale in Qatar s’ha davvero da fare? La competizione iridata, naturalmente, si disputerà come da programma nel paese arabo, ma sono in tantissimi quelli che sono contro questa scelta e di questo Mondiale ne farebbero a meno. Addetti ai lavori, ma anche i tifosi si sono lamentati del Mondiale invernale che oltre a paralizzare i campionati, rischia anche di danneggiare i club qualora i giocatori dovessero subire degli infortuni molto gravi. Ma questi non sono gli unici motivi che fanno pensare che questo Mondiale in Qatar non si dovrebbe disputare.

L’accusa più grave che è stata mossa al Qatar è l’aver speculato sulla vita delle persone, con molti operai che sono morti per la costruzione degli stadi dovendo lavorare a temperature proibitive per molte ore. Il paese arabo non sembra andare molto d’accordo con diritti umani e civili e questo ci porta al secondo motivo per il quale il Mondiale in Qatar non può essere una festa. Recemente l’ambasciatore Khalid Salman ha rilasciato delle dichiarazioni omofobe, definendo gli omosessuali persone con un danno mentale e ciò ha scatenato feroci polemiche e condanne da ogni dove. Anche dall’Italia, le polemiche per un Mondiale con i campionati in corso non sono mancate e ne ha parlato Maurizio Sarri, tecnico della Lazio.

Sarri contro il Qatar: “Serve solo per dare soldi a Manchester City e PSG”

Nel corso dell’ultima conferenza stampa del 2022, Maurizio Sarri non le ha mandate di certo a dire a chi ha organizzato il Mondiale in Qatar. Per il tecnico toscano è una follia totale far disputare un Mondiale con i campionati in pieno svolgimento, soprattutto poiché si va a giocare in un paese che poco può dare al calcio mondiale, definendo la sosta “un insulto al calcio”.

Sarri ha poi attaccato duramente il movimento calcistico qatariota che, secondo lui, serve solo ad una cosa: “Se qualcuno mi spiega il movimento qatariota cosa può dare al calcio qatariota se non soldi al PSG e al Manchester City sono pronto ad ascoltare e cambiare idea” – ha affermato l’allenatore toscano – “Ma questo è un insulto al calcio. Vai a taroccare tutti i campionati d’Europa e Sud America per fare un Mondiale in un paese che non ci può dare nulla calcisticamente“, ha poi sentenziato.