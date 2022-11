Klopp replica a Sarri: dichiarazioni pesantissime ed accuse in sala stampa

L’attuale allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha inveito duramente contro il manager della Lazio Maurizio Sarri, ecco le sue parole

Da quando siede sulla panchina del Liverpool Jurgen Klopp è riuscito nel durissimo compiti di riportare i Reds a competere sia in patria che in Europa. Prima di lui la squadra aveva faticato non riuscendo a portare a casa trofei veramente importanti.

Su quella panchina sedeva Brendan Rodgers, esonerato nonostante i buoni risultati ottenuti. Rodgers infatti concluse la sua ultima stagione addirittura al secondo posto, sfiorando un titolo che mancava da quasi 30 anni.

Trofeo sfumato a causa del loro leggendario capitano, Steven Gerrard che scivolando causò il gol che sancì la sconfitta con il Chelsea e con essa le speranze di chiudere al primo posto.

Con l’allenatore tedesco la musica è cambiata. Dal 2015, anno in cui la società decise di puntare su di lui i trofei non hanno tardato ad arrivare. Prima la Champions League poi la tanto ambita Premier.

Ma le vittorie non sono l’unico biglietto da visita di Klopp. Nei suoi primi anni nel Regno Unito veniva definito un allenatore “rock” per il suo stile esuberante sia dentro che fuori dal campo, soprattutto durante le conferenze stampa. Proprio in sala stampa si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti, che riguardano in prima persona anche Maurizio Sarri, grande ex azzurro.

Klopp replica a Sarri: le accuse in conferenza stampa

L’ex Borussia Dortmund è famoso per essere dunque un personaggio sopra le righe, senza peli sulla lingua, e non sdegna di dimostrarlo soprattutto quando si tratta di argomenti spinosi, come accaduto proprio durante uno degli ultimi faccia a faccia con i giornalisti.

La domanda riguardava il mondiale in Qatar che, a differenza delle edizioni precedenti si giocherà nel bel mezzo della stagione e Klopp ci è andato giù pesante. Il manager è inveito anche contro i giornalisti, ritenendoli complici non essendosi mai schierati contro.

“Ci sarebbero state milioni di occasioni per dire qualcosa sui Mondiali in Qatar ma nessuno ha fatto nulla“. Con queste parole ha voluto lanciare un messaggio forte, nonché delle accuse non proprio indifferenti.

Sull’argomento si è espresso anche Sarri, il quale ha espresso parole ancora più dure: “Se qualcuno mi spiega cosa il movimento qatariota possa dare al calcio, esclusi i soldi al Manchester City e PSG, posso cambiare idea. Il calendario lo abbiamo rispettato e ora la sosta fa comodo, visti gli infortunati”.La competizione non è ancora cominciata, ma la polemica sembra destinata a non finire qui.

Qatar 2022 Blatter ammette tutto: “Un errore…”

Da quando gli esponenti principali della Fifa si sono espressi in favore del mondiale in Qatar le polemiche non si sono mai attenuate. Si è parlato addirittura di corruzione, cosa per la quale ci sono stati parecchi arresti proprio di alcuni volti noti della Fifa proprio tra chi votò per il Qatar.

Anche le condizioni dei lavoratori che hanno dovuto costruire gli stadi hanno creato scandalo con tantissimi morti sul lavoro e svariate accuse di violazione dei diritti umani. A sorpresa sono arrivate anche le ammissioni di Blatter.

Secondo lui il mondiale sarebbe una competizione troppo “grande” per un paese come il Qatar, ma a influire sulla scelta fu anche Platini: “Michel Platini mi ha chiamato e mi ha detto: “Sepp, ça ne va plus jouer”.

“Grazie ai voti di Platini e dei francesi, il Mondiale si giocherà in Qatar invece che negli Stati Uniti”. Il piano originale infatti era giocare il mondiale negli Usa dopo Russia 2018, ma così i soldi arabi hanno fatto pendere dalla loro parte l’ago della bilancia.