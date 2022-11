Wanda Nara e Icardi beffano la legge italiana: minacce di denuncia dopo la foto

Wanda Nara e Mauro Icardi finiscono nuovamente nella bufera dopo aver beffato la legge italiana ed ora rischiano la denuncia dopo una foto.

La coppia formata da Wanda Nara e dall’ex giocatore dell’Inter Mauro Icardi è di sicuro una delle coppie che più fa discutere, sia per quanto riguarda il campo, ma anche e soprattutto per quello che accade fuori.

I due sono stati spesso sotto la luce dei riflettori anche riguardo il loro rapporto e si è parlato spesso di un divorzio, complice anche il tradimento di Icardi con China Suarez ed i presunti flirt attribuiti a Wanda Nara, l’ultimo con il cantante L-Gante. La coppia sta vivendo mesi difficili, ma continua a resistere e non sono state prese decisioni ufficiali in merito.

Wanda Nara-Icardi: la coppia che scotta

Come detto, la coppia formata da Wanda Nara ed Icardi ha fatto parlare di se quasi sempre in un modo o nell’altro, anche con azioni abbastanza discutibili che non riguardano solamente il lato sentimentale. Lo scorso settembre, infatti, i due erano finiti nei guai dopo che nella loro villa a Brienno, sul lago di Como, fu appiccato per smaltire alcuni mobili,con le fiamme che erano divampate pericolosamente. Ciò portò all’intervento dei vicini che dovettero chiamare i pompieri e la polizia, conservando poi un certo astio verso i due che furono incolpati di aver rotto la tranquillità del vicinato.

Né Icardi né Wanda Nara commentarono la notizia, anche perchè all’epoca i due si trovavano all’estero, con la colpa che ricadde quindi sui giardinieri incaricati di questo compito, ma la famiglia Icardi fu comunque segnalata alle autorità. Verrebbe proprio il caso di dire che quella formata da Wanda Nara ed Icardi è una coppia che scotta e scotta anche molto, visto quello che sta accadendo tra i due in questo periodo. E di recente, i due sono finiti di nuovo nell’occhio del ciclone, stavolta a causa del loro appartamento che possiedono a Milano in zona San Siro che ora li fa rischiare grosso.

L’appartamento della discordia: minacce di denuncia per i coniugi Icardi

Dopo l’astio con il vicinato del Brienno, Wanda Nara ed Icardi rischiano di inimicarsi pesantemente anche i condomini dove si trova il loro appartamento a Milano in zona San Siro. Nel 2018, i coniugi Icardi decisero di rimetterlo a nuovo facendo costruire una veranda con tanto di vetrate e copertura con annessa foto e sarebbe stata questa, secondo i vicini, a compromettere la possibilità di ottenere il superbonus fiscale del 110% richiesto da loro per lavori di riqualificazione da 17 milioni di euro. Il caso è passato in mano agli avvocati, con i condomini che ora vorrebbero sporgere denuncia

Tuttavia, le accuse dei condomini non sono del tutto veritiere poiché nell’autunno del 2021, quando il condominio decide di procedere con un importante intervento di riqualificazione della palazzina, sfruttando l’agevolazione del superbonus del 110%, la società incaricata di questa ristrutturazione ravvise molteplici irregolarità in tutto l’edificio e non riguarda solo la veranda costruita. Cosa, questa, sottolineata anche dall’avvocato di Wanda Nara, ora unica proprietaria dell’immobile che ha affermato come non sia responsabilità della sua assistita se sono decadute le condizioni per accedere al bonus.