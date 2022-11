Tifosi del Napoli al centro dell’attenzione: il gesto fa ancora parlare tutti

By

I tifosi del Napoli sono finiti al centro dell’attenzione a causa di un gesto proveniente dagli spalti: ecco cos’è successo.

I supporter azzurri si sono resi protagonisti di un episodio che ha attirato le attenzioni anche di chi era in campo durante la partita.

Il Napoli continua a volare e ha chiuso la prima parte del campionato con il primato in classifica. La squadra di Spalletti è stata di gran lunga la migliore fino ad ora: è imbattuta e ha inanellato una serie di undici vittorie consecutive in Serie A. L’ultima vittoria del 2022 è arrivata contro l’Udinese in un match chiuso con il brivido finale: 3-2 il risultato al triplice fischio.

La piazza sogna in grande: dopo lo scudetto sfumato durante gli ultimi mesi della passata stagione, c’è voglia di tornare a lottare per vincere. Nonostante la rivoluzione estiva, la rosa è ancora più competitiva e, secondo il presidente De Laurentiis, è la migliore della sua gestione.

Durante la sfida con i friulani, i tifosi si sono resi protagonisti di un episodio che ha catturato l’attenzione anche di chi era in campo: ecco cos’è successo.

I tifosi del Napoli attirano l’attenzione: se ne accorgono anche in campo

Napoli-Udinese è stata l’ultima sfida degli azzurri del 2022: ora ci sarà la sosta per il Mondiale e, a gennaio, si tornerà in campo con il big match contro l’Inter di Inzaghi a San Siro. Probabilmente, la partita di San Siro sarà un crocevia importantissimo, anche se questa sosta anomala rappresenta uno scenario inedito per tutte le squadre e la seconda parte di stagione sarà imprevedibile.

Come anticipato, i tifosi del Napoli si sono resi protagonisti un un gesto che ha attirato l’attenzione durante la gara con i friulani. Niente di negativo, anzi: si è trattato di un momento di alta sportività che è arrivato anche a chi era in campo.

Al minuto 26, infatti, i supporter azzurri hanno accompagnato l’uscita dal campo di Deulofeu, apparso molto dolorante ed in lacrime. Lo spagnolo, tra l’altro, è stato un grande obiettivo di mercato in estate per il dopo-Insigne.

Un gesto di solidarietà che è arrivato anche allo stesso attaccante dell’Udinese che, sul proprio profilo Twitter, ha voluto ringraziare personalmente i tifosi del Napoli dopo aver rassicurato tutti sulle sue condizioni.

Deulofeu ringrazia: “Apprezzo molto questo ricordo”

Gerard Deulofeu avrebbe potuto giocare Napoli-Udinese in maglia azzurra, ma alla fine è rimasto in bianconero e, fino ad ora, è stato uno dei trascinatori della formazione di Sottil.

Dopo l’infortunio al ginocchio ha ricevuto gli applausi da parte dei tanti tifosi azzurri presenti allo Stadio Diego Armando Maradona e l’ex Milan ha voluto ringraziare tutti con un messaggio social.

“Gli applausi del Maradona e dei tifosi del Napoli sono stati un qualcosa di molto bello e un gesto di grande rispetto, apprezzo molto questo ricordo”: così l’attaccante scuola Barcellona ha voluto rendere omaggio agli applausi di incoraggiamento ricevuti durante la sua uscita dal campo.