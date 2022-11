Gasperini detta legge: due richieste all’Atalanta per svoltare

Gian Piero Gasperini ha rilasciato parole dure dopo l’ultima partita di campionato: ora ha due richieste da sottoporre alla società bergamasca.

L’allenatore dell’Atalanta pretende una svolta immediata: ecco cosa intende fare per svoltare da subito.

LAtalanta è stata la sorpresa della prima parte del campionato, ma nelle ultime partite ha riscontrato delle difficoltà. Il 2022 si è chiuso con due sconfitte consecutive: a Lecce e a Bergamo contro l’Inter. Inoltre, ci sono state polemiche per la gestione della rosa adottata contro i salentini.

Gian Piero Gasperini si è dunque lasciato andare ad uno sfogo, affermando: “Non si mette l’allenatore in questa situazione, io non ci voglio stare”. Parole molto dure rivolte alla società dopo i presunti attriti avuti già in estate a causa di un mercato ritenuto non idoneo per alzare l’asticella.

L’arrivo della sosta permetterà a tutte le componenti di parlarsi e cercare una soluzione per vivere al meglio la seconda parte di stagione. C’è ancora l’ambizione di tornare a disputare una competizione UEFA, ma il Gasp avrebbe avanzato due richieste in particolare.

Gasperini, due richieste specifiche: ecco cosa vuole cambiare

Le parole di Gasperini dopo Atalanta-Inter sono state molto dure e sono parse come un rimprovero per la società. L’allenatore vorrebbe alzare l’asticella e tornare in Europa, ma non riterrebbe adeguato il lavoro svolto in estate. Ecco perché, dunque, potrebbe decidere di cambiare diverse cose in vista della seconda parte di stagione.

Dopo l’ultima sconfitta, per esempio, l’allenatore ha lanciato anche un messaggio ai senatori dello spogliatoio, affermando che non intende discutere con loro ogni volta che li esclude o che li sostituisce. Proprio da qui nascerebbe una prima richiesta alla società: un ringiovanimento della rosa con la cessione di alcuni esuberi. Tra i cedibili ci sarebbe addirittura Duvan Zapata.

Il colombiano, infatti, potrebbe essere sacrificato sul mercato (ora o in estate) per concedere più spazio ad Hojlund. Anche Maehle potrebbe dire addio, così come Hateboer: si punterà maggiormente su Soppy.

Tutte da decifrare, invece, le situazione di Boga e Malinovksyi che, da titolare fisso, è diventato una riserva. Sulle sue tracce ci sarebbero già dei club di Premier League.

Difficile ipotizzare una rivoluzione immediata, anche se il Mondiale potrebbe rappresentare una vetrina importante sia per chi è in uscita, sia per individuare possibili giocatori su cui investire. Sicuramente, però, ci sarà sempre più spazio per i giovani come Scalvini ed Okoli.

Gol cercasi: priorità all’attacco

Durante la sessione estiva di calciomercato, Gasperini ha chiesto una punta prolifica a gran voce. La società gli ha regalato Hojlund (dopo aver inseguito Pinamonti a lungo), mentre Malinovskyi (di fatto messo sul mercato dall’allenatore) è rimasto a Bergamo bloccando un secondo innesto offensivo.

In questa prima parte di stagione, però, il Gasp ha scoperto di avere un’arma importante in Ademola Lookman: l’ex Lipsia e Leicester ha superato le aspettative e ha trovato la via del gol con regolarità, diventando così un titolare inamovibile. Secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore vorrebbe un altro giocatore con le stesse caratteristiche, poiché Boga non convince pienamente.

Gasperini gradirebbe un altro giocatore offensivo in grado di saltare l’uomo e di garantire peso offensivo.

L’allenatore dovrebbe incontrare a breve la proprietà per parlare di tutto questo: qui si capirà che margini ci saranno per operare subito sul mercato.