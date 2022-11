Spalletti conquista tutti: nessun altro in Italia, solo lui ha ricevuto l’invito

Luciano Spalletti ha conquistato tutti: l’allenatore del Napoli ha ricevuto un invito speciale per parlare del suo calcio.

Il tecnico azzurro sta vivendo un momento d’oro: dopo l’ottimo inizio di stagione, ha avuto l’occasione di calcare un palcoscenico prestigioso.

Il Napoli ha vissuto una prima metà di stagione da protagonista assoluto. Gli azzurri hanno chiuso il 2022 con undici vittorie consecutive in campionato (con tanto di primato in classifica) e con il passaggio del girone di Champions League. La piazza sogna in grande e spera di lottare per lo scudetto: al momento, il vantaggio è di otto punti.

L’andamento della squadra, per molti, è stato ben oltre le aspettative. Dopo la rivoluzione estiva, infatti, erano previste diverse difficoltà a causa degli addii di alcuni senatori. I nuovi innesti, invece, si sono integrati immediatamente amalgamandosi bene con il resto della rosa. Tra i rinforzi spiccano sicuramente Kvaratskhelia e Kim Min-Jae, ma anche Raspadori e Simeone hanno fornito un contributo importante in termini di gol.

Luciano Spalletti ha conquistato tutti e l’ottimo percorso della sua squadra gli è valso un prestigioso invito.

Invito speciale per Spalletti: grande riconoscimento per lui

Il Napoli ha catturato le attenzioni di tutti: oltre all’ottimo rendimento in Serie A, infatti, il cammino europeo è stato dirompente. Gli azzurri, infatti, hanno dimostrato la propria forza vincendo cinque partite su sei e chiudendo il girone al primo posto. In Europa ci sono state anche notti indimenticabili, come il 4-1 contro il Liverpool o l’1-6 di Amsterdam contro l’Ajax.

Gli ottimi risultati in Europa hanno certificato il processo di crescita della formazione di Spalletti, che gioca un calcio europeo e moderno, dove movimenti e spazi valgono più degli stessi giocatori in campo.

Per questo, l’allenatore toscano ha ricevuto un invito davvero speciale dalla UEFA.

Come ogni anno, l’ente del calcio europeo ha organizzato un simposio in cui alcuni dei migliori allenatori si confrontano e parlano delle loro idee calcistiche.

Per Spalletti è stato il primo invito e si è collegato a distanza con la sede di Nyon, dove erano presenti tecnici del calibro di Rafa Benitez, Erik ten Hag e Christophe Galtier.

Non solo Spalletti: anche un altro italiano convocato dalla UEFA

Luciano Spalletti si è guadagnato questo invito grazie ad una straordinaria prima parte di stagione alla guida del Napoli, capolista in Serie A con otto punti di vantaggio.

Il gioco degli azzurri ha conquistato anche gli appassionati di tutta Europa e, in tal senso, potrebbe essere stato decisivo il cammino in Champions League.

L’allenatore toscano, però, non era l’unico italiano invitato dalla UEFA: come lui, infatti, c’era anche un ex Napoli che in Europa ha scritto la storia. Si tratta ovviamente di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid campione d’Europa in carica.

Per l’ex azzurro, naturalmente, non era la prima partecipazione al simposio organizzato dalla UEFA. Anche lui, come Spalletti, ha vissuto una prima parte di stagione decisamente buona, anche se al momento è il Barcellona di Xavi a guidare la classifica de La Liga con due punti di vantaggio.