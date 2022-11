Dopo che è terminata la prima fase di stagione, il Napoli di De Laurentiis si sta muovendo in sede di calciomercato: le prime indiscrezioni sono da urlo!

Il Napoli ha letteralmente dominato questa prima parte di stagione. Gli azzurri, infatti, sono riusciti sia ad arrivare primi nel girone di Champions League, dove agli ottavi di finale sfideranno l’Eintracht Francoforte, che arrivare alla sosta con un considerevole vantaggio anche nel nostro campionato.

La squadra guidata da Luciano Spalletti, infatti, ha messo in atto la prima fuga della stagione, visto che ha ben otto punti di vantaggio sul Milan secondo. Su Juventus ed Inter, invece, il distacco è ancora maggiore: i bianconeri sono a -10, mentre gli uomini di Simone Inzaghi sono a -11. Con la pausa ‘forzata’ del campionato per lasciare il Mondiale in Qatar, il calciomercato tornerà sicuramente sotto la luce dei riflettori.

Già in questi giorni, infatti, sono girate indiscrezioni di mercato attorno al Napoli di Luciano Spalletti: dai rinnovi di Lobotka e Di Lorenzo, passando agli interessamenti delle squadre inglesi per Kvaratskhelia, Osimhen e Kim. Tuttavia, oltre alle voci sul fronte uscite, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli si stanno muovendo anche per possibili nuovi colpi di calciomercato.

Calciomercato, il Napoli si muove per Samardzic dell’Udinese: i dettagli

Secondo quanto riportato da fonti autorevoli infatti, il Napoli ha avuto dei contatti con l’Udinese per Lazar Samardzic, anche se la proprietà friulana ha ribadito la propria volontà di far restare il centrocampista tedesco almeno fino alla fine di questa stagione.

Si sa che i rapporti tra il Napoli e l’Udinese sono ottimi e Cristiano Giuntoli, proprio per questo, vuole posizionarsi subito in prima fila nella corsa a Samardzic. Il calciatore è arrivato al team friulano nel 2021 dal Lipsia per circa 3 milioni di euro, mentre adesso la famiglia Pozzo ne vorrebbe almeno 20 milioni di euro per lasciarlo andare via. Oltre al centrocampista tedesco, il team campano è sulle tracce anche di un altro giocatore.

Napoli su Cheddira, le dichiarazioni dell’agente del calciatore del Bari: “E’ un onore essere accostati al team partenopeo”

Il Napoli, infatti, sta seguendo Cheddira del Bari. Proprio su queste voci di mercato, è intervenuto Bruno Di Napoli a ‘Radio Crc’, agente del centravanti: “Walid è visionato un po’ da tutti, anche da squadre di Serie A. E’ normale che venga fatta un’associazione tra il club partenopeo ed il Bari, ma la strada che deve fare Cheddira è ancora lunga. Ogni cosa va fatta a suo tempo, anche se essere accostati al Napoli è un onore”.