Clamorosa indiscrezione di mercato: la folle idea impazza sul web, ritorno possibile

Circola la pazza indiscrezione che vedrebbe a gennaio un ritorno completamente inaspettato: i tifosi non ci credono!

In vista dell’imminente arrivo della sessione invernale di calciomercato il Napoli cercherà di capire se sarà il caso di puntellare la rosa con acquisti mirati. Al momento appare chiaro che la formazione di Spalletti non debba assolutamente essere toccata, ma la società sta comunque pensando di puntare su una serie di calciatori per rendere ancora più competitiva la rosa.

Nelle ultime ore proprio in riferimento al prossimo calciomercato sta circolando una indiscrezioni assolutamente pazzesca, ovvero il ritorno dell’ex capitano Lorenzo Insigne oggi al Toronto Fc.

Napoli, pazza idea Insigne

I tifosi del Napoli più attenti si saranno sicuramente accorti del fatto che in Canada lo scugnizzo di Frattamaggiore abbia più volte manifestato un pizzico di nostalgia per quella piazza che lo ha amato e odiato al contempo. Certamente, l’ex capitano non ha mai mancato di supportare la squadra asserendo in più interviste di essere ancora in contatto con i suoi ex compagni. La sua condizione è stata pertanto molto simile a quella vissuta da Criscito: anche lui ha lasciato a malincuore una realtà come il Genoa che lo aveva amato a dismisura.

L’esperienza al Toronto è stata tutto sommato positiva nonostante non abbia potuto mettere i bastoni fra le ruote ai Los Angeles FC di Giorgio Chiellini e Gareth Bale, al momento la formazione più forte negli Stati Uniti. Insigne ha segnato sei reti in undici partite e ha aiutato molto una squadra giovane e quindi inesperta; nella cui rosa figurano tra l’altro ex conoscenze del calcio nostrano come Federico Bernardeschi, il già menzionato Domenico Criscito e Michael Bradley (ex Roma e Chievo Verona).

Napoli, ritorno di Insigne? Ecco tutta la verità sulle voci

Il mercato degli ultimi anni ci ha abituati a clamorosi ritorni quindi non è possibile negare a priori che realmente Insigne voglia vestire la maglia del Napoli per pochi mesi. E non è nemmeno la prima volta che una cosa del genere accade: ad esempio l’ex centrocampista inglese David Beckham, mentre giocava con i Los Angeles Galaxy, decise di vestire la maglia del Milan proprio nel momento in cui l’MLS era ferma (generalmente da gennaio a marzo). Quindi Insigne avrebbe qualche motivo in più per tornare a casa.

Ma ragionando con i piedi per terra è chiaro che una opzione del genere sia abbastanza clamorosa, anzi quasi impossibile. Il Napoli infatti non avrebbe motivo di accettare il ritorno dell’ex capitano in quanto sulla fascia è già abbastanza coperto. E non è detto che il Toronto lasci andare via Insigne con facilità: c’è pur sempre un contratto da rispettare con la società canadese con il calciatore che deve giustamente rispettare i suoi impegni.