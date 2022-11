Dopo la sosta del campionato, è arrivato un annuncio ufficiale che ha portato con sé un’autentica rivoluzione.

Con la conclusione dell’ultima giornata, il campionato ha lasciato spazio all’ormai imminente Mondiale in Qatar, che comincerà domenica con il match tra i padroni di casa e l’Ecuador. C’è tantissima attesa per la massima competizione per le nazionali, anche se non c’è l’Italia di Roberto Mancini.

Lo stesso CT non ha nascosto la sua amarezza per la mancata partecipazione in una recente conferenza stampa: “Sarà un mese difficile, ed è appena iniziato. La mancata qualificazione al Mondiale è un qualcosa che mi fa male da mesi”. A seguito dell’assenza dell’Italia, il nostro calcio sicuramente si concentrerà nei prossimi mesi sul calciomercato.

In questi giorni, infatti, si stanno susseguendo varie indiscrezioni di mercato che stanno riguardando un po’ tutte le squadre di Serie A: dal Napoli capolista, passando per Inter e Juventus, alle squadre che stanno lottando per evitare la retrocessione nel campionato cadetto. Tuttavia una squadra del nostro campionato potrebbe essere interessata, anche indirettamente, da una ‘rivoluzione’ che sta facendo molto discutere.

Binotto non sarà più alla guida della Ferrari: al suo posto ci sarà Vasseur

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Mattia Binotto verrà sollevato dalla guida del team Ferrari. Al suo posto verrà Frederic Vasseur, il quale avrà il compito di riportare la scuderia del ‘Cavallino Rampante’ ai fasti di Michael Schumacher. Quest’anno, infatti, la monoposto italiana è stata sicuramente più competitiva, ma nel corso della stagione ci sono stati vai errori che hanno compromesso la corsa al titolo Mondiale.

A metà annata, di fatto, la Red Bull ha allungato in maniera decisiva, portando così Verstappen a bissare il titolo vinto l’anno prima ai danni di Hamilton. Questa rivoluzione in casa Ferrari potrebbe riguardare anche la Juventus, visto che Binotto potrebbe arrivare proprio nella dirigenza bianconera. La ‘Vecchia Signora’, intanto, è impegnata nella corsa al Napoli.

Juventus, Massimiliano Allegri sul Napoli: “Stanno facendo un campionato a parte, ma nel calcio le cose cambiano velocemente”

La Juventus, infatti, adesso è a dieci punti dal Napoli di Luciano Spalletti, ma punta ad avvicinarsi nel mese di gennaio, anche perché ci sarà lo scontro diretto allo Stadio Diego Armando Maradona. Lo stesso Massimiliano Allegri ha parlato del team partenopeo dopo il successo contro la Lazio: “Stanno facendo un campionato a parte, poi vedremo cosa succederà quando riprenderà il campionato perché nel calcio le cose cambiano velocemente”.