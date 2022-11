By

Dopo aver visto Kvara in dolce compagnia in tanti hanno voluto sapere qualcosa in più: sapete chi è lei?

Il campionato ha lasciato spazio al Mondiale in Qatar, il quale comincerà domenica prossima con il match tra i padroni di casa e l’Ecuador. Questi tre mesi di stagione sono stati sicuramente contraddistinti dal Napoli di Luciano Spalletti. I partenopei, infatti, hanno impressionato sia in Champions League che in campionato. Tra i protagonisti assoluti del team campano bisogna inserire certamente Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, insieme Kim Min-Jae, infatti, è stato un’autentica sorpresa da quando è iniziato il campionato. La scorsa estate su Kvaratskhelia, preso dalla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro, c’era più di qualche dubbio, ma poi il calciatore è stato bravissimo a mostrare sin da subito le sue qualità. Tantochè è riuscito ad essere subito decisivo, visto che in tutte le gare in cui ha giocato o è riuscito a segnare, o ha fornito un assist vincente ai propri compagni.

L’unica nota stonata di questi primi tre mesi sotto l’ombra del Vesuvio è stata la lombalgia acuta, rimediata ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp, che non gli ha permesso di giocare le ultime tre gare dell’anno. Il calciatore partenopeo, vista la sosta per i Mondiali, è tornato nel suo paese d’origine, dove è stato visto in dolce compagnia.

Khvicha Kvaratskhelia ha visto Georgia-Italia insieme alla sua fidanzata

Nel corso del match di qualificazione per il prossimo Mondiale di basket tra Georgia e Italia, visto poi dagli uomini di Gianmarco Pozzecco con il risultato di 84-85, Kvaratskhelia è stato ripreso dalle telecamere ed era in compagnia di una ragazza che subito ha destato tantissima curiosità tra i tifosi del Napoli e non solo.

Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, la ragazza in compagnia di Kvaratskhelia si chiama Nitsa Tavadze ed è proprio la fidanzata del calciatore del Napoli. A rendere ‘ufficiale’ questo loro rapporto c’è stata una storia su ‘Instagram’ di lei, che ha postato una foto del giocatore di Spalletti in un momento spensierato. Ma conosciamo meglio la compagna dell’ex Dinamo Batumi.

Ragazza di Kvaratskhelia, ecco chi è Nitsa Tavadze

Nitsa Tavadze, infatti, ha 21 anni e studia medicina a Tbilisi, per l’appunto la capitale della Georgia. La ragazza, sempre come scritto dal ‘Corriere dello Sport’, non ha seguito Kvaratskhelia in Italia, proprio perché doveva terminare gli studi. Le voci su questo fidanzamento stanno girando da più di qualche settimana, considerando che la giovane donna aveva pubblicato un video della sua esultanza all’Olimpico dopo il gol dell’azzurro contro la Lazio di Maurizio Sarri.