Piotr Zielinski ha spiazzato tutti con una dichiarazione inaspettata riguardo uno dei suoi compagni nel Napoli.

Il Napoli di questa prima parte di stagione ha fatto cose davvero stratosferiche, con gli azzurri che hanno chiuso al primo posto in classifica a +8 sul Milan secondo e a +10 sulla Juventus terza, oltre a qualificarsi agilmente agli ottavi di Champions League.

Luciano Spalletti ha costruito una macchina quasi perfetta, con i giocatori che si sono messi a disposizione del tecnico azzurro. Non solo i nuovi arrivi, ma anche chi già faceva parte del gruppo lo scorso anno è riuscito a dare qualcosa in più, tra cui Piotr Zielinski che ha giocato una prima parte di stagione di altissimo livello.

La rinascita di Zielinski: ecco come Spalletti lo ha valorizzato

L’ultima stagione non è stata propriamente positiva per Piotr Zielinski e per qualche giorno in estate si è parlato di un possibile addio con trasferimento in Premier League, precisamente al West Ham. Tuttavia, il centrocampista polacco ha deciso di rifiutare la ricca offerta del club inglese e decidendo di restare al Napoli, convinto di poter dare ancora qualcosa alla causa azzurra. Una scelta applaudita anche da Spalletti che ha lavorato su di lui ed è riuscito a valorizzarlo.

Per il tecnico azzurro, Zielinski è divenuto un giocatore fondamentale e soprattutto lo ha ascoltato, spostandolo nel ruolo di mezzala come richiesto dal polacco nel suo 4-3-3. Spalletti fu il primo a riconoscere il basso rendimento avuto da Zielinski nella seconda parte della scorsa stagione e l’allenatore toscano è riuscito a ridargli fiducia facendo attenzione alle richieste del suo giocatore, con i risultati che si sono visti poi sul campo. Va anche detto, però, come Zielinski sia riuscito a rendere anche grazie al collettivo, con tutto il Napoli che ha girato a mille in questa prima parte di stagione. E a tale riguardo, Il centrocampista polacco ha rilasciato una dichiarazione inaspettata coinvolgendo un suo compagno di squadra.

Zielinski elogia Kvaratskhelia: “Fa cose incredibili per la sua età, siamo felici sia con noi”

Si è detto spesso che la forza del Napoli è nel collettivo e la cosa è stata confermata dal campo, dove tutti cercano di aiutarsi e caricarsi l’un l’altro. Una grossa mano l’hanno data anche i nuovi arrivi che si sono subito calati nella realtà partenopea e seguito Spalletti fin dal primo giorno. Uno di quelli che più si è messo in mostra è stato Kvicha Kvaratskhelia, con l’esterno d’attacco georgiano che ha avuto un impatto devastante sul campionato italiano ed europeo.

Un rendimento straordinario confermato dallo stesso Zielinski che, in un documentario appena uscito sui social dedicato al talento georgiano, ha esaltato il compagno: “Lo vediamo tutti che tipo di giocatore è, fa cose incredibili per la sua età, siamo tutti felici che sia con noi” – ha dichiarato il polacco estasiato – “Aiuta molto la squadra. Oltre ad essere un professionista, Kvara è una persona straordinaria, umile e un gran lavoratore”. Parole davvero al miele di Zielinski per Kvaratskhelia e che confermano quanto sia unito questo splendido gruppo azzurro che sogna concretamente di poter vincere lo scudetto.