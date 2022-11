Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha deciso il destino di due giocatori

Il campionato del Napoli riprenderà a gennaio, ma De Laurentiis ha preso comuqnue una decisione importante in sede di calciomercato.

La scorsa estate, visti i tantissimi addii eccellenti, nessuno si aspettava un Napoli così competitivo. Nell’ultima sessione di mercato estiva, di fatto, in casa partenopea c’è stata un’autentica rivoluzione. Nonostante tutti questi cambiamenti così radicali, la squadra guidata da Luciano Spalletti ha incantato sia in Champions League, dove agli ottavi di finale sfiderà l’Eintracht Francoforte, che in Italia.

Il nostro campionato, almeno per il momento, è dominato dal Napoli, considerando che ha la bellezza di dieci punti di vantaggio sul Milan secondo. Juventus ed Inter, invece, sono ancora più lontane, visto che sono lontane dai partenopei, rispettivamente, dieci ed undici punti. Tuttavia, così come ripetuto dallo stesso Luciano Spalletti, il cammino del suo team è ancora molto lungo, anche perché gli azzurri hanno di fronte a loro un mese di gennaio che, almeno sulla carata, sarà molto difficile.

Alla ripresa, infatti, il Napoli sarà impegnato in una serie di sfide molto importanti. I partenopei, di fatto, a gennaio incontreranno squadre del calibro di Inter, Juventus e Roma ed in più giocheranno contro la Sampdoria e la Salernitana. Proprio in funzione di questo mese così impegnativo, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno preso delle importanti decisioni in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Demme e Gaetano non adranno via a gennaio: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il Napoli avrebbe deciso di non cedere a gennaio né Diego Demme, né Gianluca Gaetano. Entrambi i giocatori hanno giocato pochissimo, ma sono comunque parte integrante del progetto tecnico di Luciano Spalletti. Il calciatore tedesco, nonostante non faccia parte della lista Champions e dei pochi minuti giocati, è consapevole che il tecnico toscano gli darà più spazio nella seconda parte di stagione.

Lo stesso vale anche per il giovane Gianluca Gaetano, il quale ha giocato solo 64 minuti in questi primi tre mesi dell’annata. Il centrocampista ha tanti estimatori, così come Diego Demme, ma Luciano Spalletti vuole continuare a lavorare con il calciatore, soprattutto per la sua duttilità tattica. Con queste due conferme, di fatto, il Napoli vuole dare un forte segnale di continuità, considerando anche alcuni rinnovi che arriveranno a breve.

Napoli, a breve saranno ufficializzati i rinnovi di Stanislav Lobotka e Giovanni Di Lorenzo

Dopo quello di Frank Anguissa, nelle prossime settimane saranno ufficializzati i rinnovi di altri due uomini chiave di Luciano Spalletti: Stanislav Lobotka e Giovanni Di Lorenzo. Ma Cristiano Giuntoli non si vuole certamente qui, visto che già sta parlando sia Kvaratskhelia che Kim Min-Jae per ridiscutere i loro termini contrattuali.