Caos Ronaldo, adesso si fa strada un’opzione clamorosa: fuori tutti gli altri

A Manchester, sponda United, la bomba Ronaldo è scoppiata e adesso sembra impossibile tornare indietro. L’intervista rilasciata da CR7 ha creato molto caos e inizia a farsi strada un’opzione clamorosa.

Le parole concesse in esclusiva a Piers Morgan hanno permesso a Ronaldo di togliersi più di qualche sassolino dalla scarpa.

Il fuoriclasse portoghese ha portato alla luce tutto quello che, a detta sua, non funziona dalle parti di Old Trafford.

Ronaldo è un fiume in piena: Ten Hag e lo United nel mirino

L’intervista di Cristiano Ronaldo al The Sun ha sconvolto il calcio inglese. Nella chiacchierata a tu per tu con il giornalista Piers Morgan il campione lusitano ha puntato il dito contro tecnico e dirigenza dei Red Devils. Parole al veleno nei confronti del tecnico olandese Erik Ten Hag reo di non aver rispettato Cristiano e la sua gloriosa carriera.

Un chiaro esempio lo ha fornito lo stesso calciatore nell’episodio che ha messo alla luce la prima crepa tra lui e il tecnico, ossia quando Ronaldo si è rifiutato di scendere in campo per gli ultimi minuti della sfida contro il Tottenham. Per CR7 questo gesto è stata una profonda mancanza di rispetto difficile da digerire.

L’attacco di Ronaldo non si è fermato solo all’allenatore olandese. Il calciatore ha, infatti, notato con rammarico come dall’addio di Sir Alex Ferguson nulla sia cambiato, nessuna innovazione, nessuna tecnologia, poca cura dei dettagli. Questa è, secondo lui, la ragione dietro i continui fallimenti del Manchester United nel tentativo di tornare nell’olimpo del calcio europeo come ai tempi di Ferguson.

Nemmeno i suoi ex compagni si sono salvati dal fiume in piena di Cristiano. In particolare modo il portoghese ha voluto rispedire al mittente le continue critiche ricevute da Wayne Rooney e Gary Neville precisando che: “Non sono miei amici, sono colleghi. Abbiamo giocato insieme, non abbiamo mai cenato insieme“. Frecciata al quale l’ex terzino inglese ha risposto ironicamente su Twitter.

Il tweet di Gary Neville

Sad that it’s come to a point where arguably United’s greatest ever talent is likely to be sacked. It didn’t need to be like this. A mature conversation a few weeks ago between “both parties” could have secured a smooth exit. — Gary Neville (@GNev2) November 18, 2022

Incredibile dall’Inghilterra: le parole di CR7 potrebbero cambiare tutto

Dopo l’intervista senza filtri ci si interroga su quale possa essere il futuro di Ronaldo. Dopo questo tipo di dichiarazioni sembra difficile immaginare una sua permanenza ad Old Trafford. Dall’Inghilterra, inoltre, sono iniziate a circolare notizie sulla possibile contromossa del club nei confronti del dissidente.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, il Manchester United avrebbe aperto un procedimento nei confronti del calciatore . La dirigenza Red Devils attraverso il procedimento legale vorrebbe chiudere il contratto di Ronaldo senza alcun risarcimento a causa delle parole rilasciate.

Ronaldo rinuncerebbe, dunque, a circa 18 milioni ma avrebbe la possibilità di cambiare squadra senza costi di cartellino per l’eventuale club acquirente. La sensazione è che la mossa di CR7 non sia casuale, l’intenzione potrebbe essere quella di dimostrare in Qatar al tutto il mondo che è ancora lontano dall’essere finito e spingere, così, un top club a puntare su di lui nonostante l’altissimo ingaggio. Quindi fatte fuori definitamente tutte le altre opzioni: c’è solo da attendere la prossima mossa del campione.