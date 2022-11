Papu Gomez, lo scatto diventa subito virale: il dettaglio non è scappato a nessuno

By

Alejandro “Papu” Gomez sarà fra i protagonisti del Mondiale in Qatar con la sua Argentina. Un suo scatto è diventato virale immediatamente: ecco perché.

Il centrocampista argentino è molto attivo sui social e, spesso, i suoi post sono diventati molto celebri. L’ultimo ha un dettaglio che è scappato a pochissimi.

È arrivato il momento tanto atteso: il Mondiale in Qatar ha attirato le attenzioni di miliardi di tifosi in tutto il mondo e ora è ufficialmente iniziato. Tra le nazionali più attese c’è sicuramente l’Argentina: questa, salvo sorprese, sarà infatti l’ultima edizione del torneo per Leo Messi.

L’attaccante del PSG sogna di alzare al cielo la coppa più prestigiosa che ci sia dopo averla solo sfiorata nel 2014, quando il gol di Gotze nei supplementari ha incoronato la Germania di Low. Quest’anno l’Albiceleste arriva al torneo da campione del Sud America in carica e spera di ottenere un altro successo importante.

Tra gli elementi della rosa c’è anche l’ex Atalanta Papu Gomez. Il centrocampista del Siviglia è ormai un punto fermo per Scaloni e si è guadagnato la chiamata più attesa di tutta la sua vita. Intanto, un suo post Instagram è diventato subito virale: ecco perché.

Il Papu Gomez conquista Instagram: il dettaglio nel post è divertente

Il Papu Gomez è stato fra i primi calciatori a rompere la barriera con i tifosi via social. Spesso, già ai tempi dell’Atalanta, ha pubblicato post molto divertenti per far vivere ulteriormente la sua vita sportiva ai follower. Memorabili, infatti, sono i siparietti con Petagna.

Quando si riunisce con i compagni di nazionale non è da meno. Il legame fra i componenti dell’Albiceleste è molto solido ed è stato molto evidente durante la scorsa edizione della Copa America. Il centrocampista del Siviglia ha un rapporto speciale, in particolare, con Rodrigo De Paul e Nicolas Otamendi. Proprio l’ex Udinese è il protagonista di un post molto divertente.

Il trio appena citato è solito scattare una foto all’arrivo del ritiro della nazionale. Siccome l’ultima volta è stato di buon auspicio, si è deciso di riproporre lo stesso scatto. Il Papu lo ha poi pubblicato su Instagram, ma in tanti si sono accorti di un dettaglio: De Paul è stato photoshoppato.

Il centrocampista dell’Atletico Madrid, infatti, non era originariamente presente nella foto ed è stato aggiunto. Gomez ha così aggiunto una didascalia divertente: “Gli invidiosi diranno che è Photoshop”.

La reazione di Rodrigo De Paul al post

Inevitabilmente, il post Instagram del Papu è diventato virale fra i tifosi della Seleccion, che hanno commentato divertiti.

Tra le risposte spicca quella di De Paul, che si è unito alle risate dei supporter argentini.

L’ex Udinese ha commentato con una risata ed un “Ti amo” accompagnato da faccine con occhi a cuore. Il clima nel ritiro argentino è decisamente disteso, ma c’è anche tanta concentrazione: in molti sanno benissimo che questa sarà la loro ultima occasione di vincere un Mondiale.