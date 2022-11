Qatar 2022: ecco perché i Mondiali sono un’occasione per il Napoli

La sosta per la disputa dei Mondiali in Qatar non è stata accolta con entusiasmo dai tifosi, ma per il Napoli la competizione iridtata è una vera occasione.

Lo scorso weekend si è giocato l’ultimo turno di Serie A del 2022, con il campionato italiano che si è ora fermato per lasciare spazio ai Mondiali che per la prima volta si disputeranno in Qatar ed in pieno inverno.

La scelta di giocare la competizione iridata con i campionati in corso non è stata accolta con grande entusiasmo da parte dei tifosi di tutta Europa e l’Italia non fa eccezione. In molti sono andati anche contro con la decisione di organizzare i Mondiali in Qatar, paese molto controverso a livello sociale, e le polemiche non sono mancate. Tuttavia, questo Mondiale può essere un’occasione per molti club, anche per il Napoli.

Mondiali in Qatar: le nazionali da seguire

Ai Mondiali, ahinoi, non ci sarà l’Italia che è stata eliminata ai play-off dalla Macedonia del Nord, ma la competizione iridata ha comunque tante selezioni importanti da seguire e, perché no, anche simpatizzare. Tra le nazionali da seguire non possiamo non menzionare le due forze sudamericane ovvero Brasile ed Argentina che sono due delle candidate per vincere il titolo, con le squadre di Tite e Scaloni che hanno le carte in regola per dimostrare il loro valore.

Altra seria candidata è la Spagna che è una nazionale giovane, ma di grande qualità, con Luis Enrique che può contare su un gruppo molto affiatato e voglioso di scrivere la storia.

Più indietro rispetto a queste tre il Portogallo di Cristiano Ronaldo, in cerca di riscatto dopo la prima parte di stagione in ombra al Manchester United, la Germania e l’Inghilterra, con entrambe che vogliono mettersi un deludente Europeo alle spalle, così come la Francia.

Tra le nazionali non big a cui prestare attenzione, invece, merita una menzione speciale la Serbia di Stojkovic che ha ben 11 giocatori provenienti dal nostro campionato che ripartirà solo a Gennaio. La sosta di un mese non è stata accolta benissimo dai tifosi, ma per i club il Mondiale può rappresentare una vera occasione in chiave mercato e lo è anche per il Napoli.

Qatar 2022: ecco i possibili obiettivi del Napoli

I Mondiali con i campionati in corso sono una vera novità e con i giocatori nel pieno della condizione lo spettacolo è assicurato. Se la sosta non è stata accolta bene dai tifosi, possono invece sorridere i club che potranno prendere appunti in vista della sessione invernale di calciomercato invernale, ma non solo. Anche il Napoli darà più di uno sguardo alla competizione iridata, con Giuntoli pronto a scovare nuovi talenti e a rafforzare ancora di più gli azzurri.

Uno dei possibili obiettivi del Napoli potrebbe essere il giapponese Daichi Kamada, trequartista dell’Eintracht Francoforte, avversario degli azzurri in Champions League. Il nipponico classe 1996 è già in doppia cifra a livello di reti ed ha il contratto in scadenza a Giugno nel 2023. Il giocatore potrebbe essere utile tatticamente a Spalletti, con l’allenatore toscano che potrebbe passare di nuovo al 4-2-3-1 e farlo giocare dietro alla punta, lo stesso ruolo che occupa all’Eintracht e in nazionale.

Sempre per il centrocampo, il Napoli potrebbe mettere gli occhi su Brendan Aaronson, giocatore statunitense del Leeds United, con il classe 2000 che potrebbe essere un’ottima alternativa a Zielinski, considerata la sua duttilità. Per quanto riguarda l’attacco invece gli azzurri potrebbero tenere sotto osservarzione Gonçalo Ramos, giocatore portoghese di 21 anni del Benfica che per le qualità che ha ed i numeri che sta registrando potrebbe essere l’erede perfetto di Osimhen.

Qatar 2022: gli altri talenti da tenere d’occhio

Altri talenti interessanti da seguire in Qatar e che potrebbero far gola ai top club sono Nico Williams, esterno d’attacco dell’Athletic Club sul quale la Spagna di Luis Enrique punta molto, Enzo Fernandez, centrocampista argentino che sta facendo benissimo al Benfica e Sebastian Szymanski, centrocampista polacco del Feyenoord in prestito dalla Dinamo Mosca.

Il Mondiale in Qatar offre davvero una selezione molto vasta di talenti, con i club che certamente terranno gli occhi aperti per mettere a segno dei colpi interessanti già nel mercato invernale, nonostante le valutazioni di molti dei giocatori citati potrebbero schizzare alle stelle nel caso in cui si mettessero in gran mostra.